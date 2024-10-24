Giovanni van Bronckhorst: Puan ve puanlar almak istiyoruz!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda Lyon'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Hollandalı çalıştırıcının o sözleri:

İyi başlamadık, 2 mağlubiyetle başladık ama bugün bizim için yeni bir galip gelme fırsatı. İyi bir takıma karşı oynayacağız. İyi oynamak istiyoruz. İyi bir skorla İstanbul'a dönmek istiyoruz. Puan ve puanlar almak istiyoruz. Zor bir maç. İyi bir takıma karşı iyi bir skor almak için elimizden geleni yapacağız.