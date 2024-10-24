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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst: Puan ve puanlar almak istiyoruz! - Futbol Haberleri

        Giovanni van Bronckhorst: Puan ve puanlar almak istiyoruz!

        UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş deplasmanda Lyon ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 21:29 Güncelleme: 24.10.2024 - 21:29
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        "Puan ve puanlar almak istiyoruz!"
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda Lyon'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        İşte Hollandalı çalıştırıcının o sözleri:

        İyi başlamadık, 2 mağlubiyetle başladık ama bugün bizim için yeni bir galip gelme fırsatı. İyi bir takıma karşı oynayacağız. İyi oynamak istiyoruz. İyi bir skorla İstanbul'a dönmek istiyoruz. Puan ve puanlar almak istiyoruz. Zor bir maç. İyi bir takıma karşı iyi bir skor almak için elimizden geleni yapacağız.

        "ERSİN'İN ŞİKAYETİ YOKTU"

        Ersin, dün de söylediğim gibi son iki idmanda bizimle birlikteydi. Herhangi bir şikayeti yoktu. O yüzden 11'de. Musrati bir sakatlık yaşamıştı. Ndour'un performansından memnunum. Bu yüzden Gedson ve Ndour ile devam ediyorum.

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