Giovanni van Bronckhorst yeniden Feyenoord'ta
Bir dönem Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü yapan Giovanni van Bronckhorst'un yeni adresi Hollanda ekibi Feyenoord oldu. 51 yaşındaki çalıştırıcı, 2015-2019 yılları arasında da Feyenoord'da görev aldı.
Giriş: 17 Haziran 2026 - 18:49 Güncelleme:
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un yeni adresi belli oldu.
Hollanda ekibi Feyenoord, Robin van Persie'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için Giovanni van Bronckhorst'la anlaşmaya vardığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Giovanni van Bronckhorst, evine hoş geldin." ifadeler kullanıldı.
Giovanni van Bronckhorst daha önce Feyenoord'da görev almış ve 1 Hollanda Ligi, 2 Hollanda Kupası ve 2 Hollanda Süper Kupası şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.
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