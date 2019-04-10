Giresun’un Eynesil ilçesinde bir yıl önce evlerinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin Giresun Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili adli soruşturma devam etmekte, bütün iddia ve ihtimaller araştırılmaktadır. Baba Vatan hakkında verilen 'gözlem altına alma kararı'nın bu soruşturma ile ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

İşte Giresun Başsavcılığı'ndan yapılan o açıklama:

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili devam eden soruşturma süreci ve baba Şaban Vatan hakkında verilen "gözlem altına alma kararı"yla ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür.

1. Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili adli soruşturma devam etmekte, bütün iddia ve ihtimaller araştırılmaktadır. Son olarak dosya İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiş olup, yapılacak inceleme ve düzenlenecek rapor beklenmektedir.

2. Baba Vatan hakkında verilen "gözlem altına alma kararı"nın bu soruşturma ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu karar, aralarında Şaban Vatan'ın öz kardeşinin de bulunduğu şikayetçilerin başvurusu üzerine başlatılan dört ayrı soruşturmada uygulanması zorunlu bir hukuki prosedüre dayanmaktadır.

3. Kardeşinin Şaban Vatan hakkında Görele Cumhuriyet Başsavcılığına tehdit suçundan yaptığı şikayet başvurusunda, adıgeçenin süregelen psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu iddia edilmiş, hastane kayıtlarında yapılan araştırmayla iddialarının doğruluğu teyit edilmiştir. Bu tespit karşısında ilgilinin cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi kanuni bir zorunluluğa dayanmaktadır.

4. İlgilinin cezai ehliyetinin tespiti amacıyla bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına Görele Sulh Ceza Hakimliği tarafından karar verilmiş, bu karara ilgilinin müdafii tarafından itiraz edilmiştir. İtirazın Giresun Sulh Ceza Mahkemesi tarafından incelenerek reddedilmesi üzerine karar kesinleşmiştir.

5. Mahkeme kararında açıkça belirtildiği üzere gözlem altında bulundurulma süresi en çok üç haftadır. Bu süre sonunda Şaban Vatan hakkında düzenlenecek adli rapora göre hakkındaki soruşturmalarda bir karar verilecektir.

6. Şaban Vatan hakkında yürütülen bu işlemin Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili devam eden diğer soruşturmayla bir ilgisi bulunmadığı gibi, bu soruşturma açısından olumlu veya olumsuz herhangi bir etki ve sonuç doğurması da söz konusu değildir.

7. Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili soruşturma, baba Vatan'ın iddiaları da dahil olmak üzere bütün iddia ve ihtimallerin araştırılması suretiyle devam etmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.