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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Giresun'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Bütün mesele tam bağımsız güçlü ve büyük Türkiye, Türk milleti bunu tarihte yaptı, yine yapacak. Tam onun eşiğindeyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 15:44 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:55
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Giresun'da konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Bütün mesele tam bağımsız güçlü ve büyük Türkiye, Türk milleti bunu tarihte yaptı, yine yapacak. Tam onun eşiğindeyiz." dedi.

        Şen, bir düğün salonunda gerçekleştirilen AK Parti Bulancak 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatlara çok güvendiğini belirtti.

        Aslında sadece bir kongre yapmadıklarını, bir tarih yazdıklarını ifade eden Şen, "Bir tarih yazıyoruz, neden? Sevgili kardeşlerim, şu geçtiğimiz ay bölgemiz bir nükleer savaş tehlikesi atlattı. İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vuracaktı, İran da İsrail'in nükleer tesislerini vuracaktı ve bölge kana bulanacaktı diyorum da kan kalmıyor ki nükleer patlamada, kozmik buhara dönüşecekti. Bunu birisi engelledi, bir yiğit adam, bir lider, dünya lideri bunu engelledi, Tayyip Erdoğan ve Tayyip Erdoğan liderliğindeki tam bağımsız güçlü ve büyük Türkiye bunu engelledi. Neye güvenerek bunu yapıyor? Size güvenerek." diye konuştu.

        Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenini boşa çıkarmayacaklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Her zaman burada olduğumuzu, taş gibi, dağ gibi burada olduğumuzu, sadece Cumhurbaşkanı'mıza değil bütün dünyaya göstereceğiz, o da bütün dünyaya gösterecek ki daha iyi racon kesebilsin, daha iyi posta koyabilsin ve dünya daha adil bir yer olabilsin. Onun derdi ne? Derdi şu, daha iyi bir dünya olabilir. Bunu zalimlerin yüzüne söylüyor. Zalimlere diyor ki 'Siz zalimsiniz, yüzünüze söylüyorum. Çünkü siz zulüm yapan zalimlere arka çıkıyorsunuz, para veriyorsunuz, asker veriyorsunuz, silah veriyorsunuz, uçak veriyorsunuz, bomba veriyorsunuz, siz de zalimsiniz.' Yüzlerine söylüyor. Bu kadar cesur, herkesin düşündüğü ama dile getiremediği, Tayyip Erdoğan'ın farkı o. Söylenmesi gerekeni, söylenmesi gereken yerde, söylenmesi gerekenin suratına haykırıyor. Ben de hamdediyorum ki böyle bir liderin yol arkadaşıyız."

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Bütün mesele tam bağımsız güçlü ve büyük Türkiye, Türk milleti bunu tarihte yaptı, yine yapacak. Tam onun eşiğindeyiz. Şöyle 8-10 senemiz daha var, geri döndürülemez hale getirmek için 8-10 seneye ihtiyaç var. Bunu biz biliyoruz ama bunu onlar da biliyor, zalimler de biliyor. O yüzden durdurabilmek için her şeyi yapıyorlar. Ama biz vazgeçmiyoruz, TUSAŞ'taki mühendisin dediği gibi daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        AK Parti'nin davasında ebedi bir hizmetkar olmaya devam edeceğini kaydeden Şen, "Sizler var olacaksınız, bizler var olacağız, beraber birbirimizi var kılacağız ve davamız baki olacak. Bu kongre de buna vesile olsun istiyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından tek listeyle seçime gidilen kongrede, AK Parti Bulancak İlçe Başkanlığına Ömer Dik seçildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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