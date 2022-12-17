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Giresun TOKİ kura çekimi canlı izle! Giresun TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Giresun kura çekimi canlı izleme ekranı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuruda bulunanların gündeminde yer alıyor. Alucra, Bulancak, Eynesil, Görele Çavuşlu, Merkez kura sonuçları 2+1 3+1 olmak üzere toplamda 1.550 konutun hak sahibi Giresun TOKİ kura çekiminin ardından netlik kazanacak. İşte, 2022 Giresun TOKİ kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 nihai isim listesi sorgulama ekranı...

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  • Giresun TOKİ kura çekimi sonuçları CANLI YAYIN İZLE: 2022 Giresun TOKİ kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    Giresun TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı yayın üzerinden yayınlanıyor. 17 Aralık Cumartesi günü başlayan Giresun TOKİ kura çekimi ile 1.550 konutun hak sahipleri belirleniyor. Giresun'un Alucra, Bulancak, Eynesil, Görele Çavuşlu, Merkez bölgelerinde yapılacak 2+1 ve 3+1 dairelerin kura çekimi canlı yayında gerçekleştiriliyor. İşte, 17 Aralık Giresun TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1, 3+1 konut nihai isim listesi...
  • Giresun TOKİ kura çekimi sonuçları CANLI YAYIN İZLE: 2022 Giresun TOKİ kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ KURA ÇEKİMİ GİRESUN'DA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR!

    17 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan TOKİ Giresun kura çekimi sonrasında bin 550 konutun hak sahibinin belirlenecek.
  • Giresun TOKİ kura çekimi sonuçları CANLI YAYIN İZLE: 2022 Giresun TOKİ kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    GİRESUN TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, TOKİ Giresun kura çekimi 17 Aralık 2022 Cumartesi günü gerçekleştiriliyor.

    5 ilçede toplam 1.550 sosyal konutun hak sahibinin belirleneceği kura çekimi Giresun Belediyesi Kültür Ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
  • Giresun TOKİ kura çekimi sonuçları CANLI YAYIN İZLE: 2022 Giresun TOKİ kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ GİRESUN KONUTLARI NEREDE?

    Toplam 5 ilçede gerçekleştirilecek TOKİ Giresun kura çekilişi 17 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak. TOKİ Giresun evleri Alucra, Bulancak, Eynesil, Görele Çavuşlu, Merkez ilçelerine inşa edilecek. İşte, TOKİ Giresun konut sayıları:

    GİRESUN ALUCRA 3. ETAP 63 KONUT

    GİRESUN BULANCAK 3. ETAP 200

    GİRESUN EYNESİL 100

    GİRESUN GÖRELE ÇAVUŞLU 96 

    GİRESUN MERKEZ 1091
  • Giresun TOKİ kura çekimi sonuçları CANLI YAYIN İZLE: 2022 Giresun TOKİ kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    GİRESUN TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

    Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Giresun sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

    GİRESUN TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI
  • Giresun TOKİ kura çekimi sonuçları CANLI YAYIN İZLE: 2022 Giresun TOKİ kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ GİRESUN KURA SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    TOKİ Samsun kura çekimi,Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

    Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi sonuçları ile ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların isim listesi sorgulaması TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Giresun TOKİ kura çekimi sonuçları CANLI YAYIN İZLE: 2022 Giresun TOKİ kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI:

    1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır

    2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ilebelirlenecektir.

    3. Kura sırasında belirlenecektir.

    4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

    5. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

    6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konutdeğişikliği) yapabileceklerdir.

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