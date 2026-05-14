Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Teoman, Cihangir'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Bu sene yaz konserleri başladı ama benim için çok özel bir konser var" dedi.

Memleketinin Giresun olduğunu söyleyen şarkıcı, "3 Haziran'da hayatımın ilk Giresun konserini vereceğim. Çok merak ediyorum acaba Giresunlular benim onların hemşehrisi olduğumu biliyorlar mı? Çok heyecanlıyım duyunca ne yapacaklar merak içindeyim" ifadelerini kullandı.

10 Haziranda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser vereceğini söyleyen şarkıcı, "Bol bol spor yapıyorum, beni tembel görüyorlar ama çalışıyorum" diye konuştu.