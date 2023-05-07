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Giresunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak. Peki Giresunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda olacak? İşte muhtemel 11'ler ve son bilgiler...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Giresunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.
  • Giresunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İlker Takpak ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Giresunspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
  • Giresunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Ligde son olarak Sivas deplasmanından galip ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertliler, rakibini yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.
  • Giresunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Bitexen Giresunspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.
  • Giresunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Sınırda 5 isim

    Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri durumunda Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.
  • Giresunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    16. randevu

    Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Giresunspor, 16. randevularına çıkacak. İki takım arasında daha önce oynanan 15 karşılaşmada sarı-lacivertliler 8, Giresunspor ise 2 galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin attığı 22 gole, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.
  • Giresunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    MUHTEMEL 11

    İrfan Can
  • Giresunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Ferdi
  • Giresunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Samet
  • Giresunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Szalai
  • Giresunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Luan Peres
  • Giresunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    İsmail
  • Giresunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Crespo
  • Giresunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Arda
  • Giresunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Rossi
  • Giresunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Pedro
  • Giresunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Batshuayi

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