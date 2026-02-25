'Gırgıriye Müzikali' Nisan'da sahnede

Türk sinemasının unutulmaz efsanesi “Gırgıriye”, yıllar sonra sahnede yepyeni ve görkemli bir müzikal yorumla izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini usta sanatçı Müjdat Gezen’in üstlendiği “Gırgıriye Müzikali”, mahalle kültürünü, Roman ezgilerini, kahkahayı ve duyguyu aynı sahnede bir araya getiriyor.

REKLAM

Renkli karakterleri, dillere dolanan şarkıları ve sürprizlerle dolu hikâyesiyle yapım, seyirciyi bir yandan nostaljik bir yolculuğa çıkarırken unutulmaz bir müzikal deneyimi vadediyor. Anadolu Ateşi’nin etkileyici koreografileri, canlı orkestranın enerjisi ve yıldız oyuncu kadrosuyla sahnede gerçek bir görsel ve işitsel şölen sunuluyor. Mahallenin eğlencesi, aşkın en tatlı hali ve rekabetin en komik yüzü, kahkaha, müzik ve dansın hiç bitmediği bu büyük prodüksiyonda bir araya geliyor.

Oyuncu kadrosunda Perran Kutman, Müjdat Gezen, Gülben Ergen, Ceyhun Fersoy, Uğur Dündar, Günay Karacaoğlu, Şeyla Halis, Gülşah Saraçoğlu, Melih Ekener, Fatih Dokgöz, Bilal Çatalçekiç, Barış Taşkın, Cengiz Gezgin, Ramin Nezir, Onur Ay, Ömür Göksel, Selçuk Ural, Semiha Yankı, Defne Yalnız ve Bülent Ersoy gibi isimleri bir araya getiren Gırgıriye Müzikali, İstanbul’da sınırlı sayıda özel temsil ile seyirciyle buluşacak. Yapım, 15 Nisan 2026 Çarşamba akşamı saat 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Alanı’nda sahnelenecek; 22 Nisan 2026 Çarşamba ve 7 Mayıs 2026 Perşembe günleri ise yine saat 20.30’da İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda izlenebilecek.