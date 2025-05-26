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        Girişim sermayesi ekosistemi bir araya geldi

        Girişim sermayesi ekosisteminin önemli paydaşlarını bir araya getiren, Türkiye'nin en büyük kapsayıcı yatırımcı etkinliği CVC Bosphorus Summit'25, Girişimci Kurumlar Platformu (GKP) tarafından, Fiba Grubu ana sponsorluğunda ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle üçüncü kez düzenlendi. Kurumsal girişim sermayesi ekosisteminin geleceğine ilişkin öngörülerin, küresel CVC trendlerinin ve yatırım fırsatlarının konuşulduğu zirve, Türkiye'den ve dünyadan birçok kurumsal yatırımcıyı, CVC temsilcisini ve fon yöneticisini İstanbul'da buluşturdu. Alanında uzman birçok konuşmacının yer aldığı CVC Bosphorus Summit'te 300'ün üzerinde şirketten 400'e yakın katılımcı bir araya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 17:19 Güncelleme: 26.05.2025 - 17:19
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        Girişim sermayesi ekosistemi bir arada
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        CVC Bosphorus Summit’25’in açılış konuşmasını yapan Girişimci Kurumlar Platformu Kurucusu, Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Rektör Danışmanı ve Finberg Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin şunları söyledi:

        “Dünya genelinde yatırım tutarları artarken, işlem sayısında düşüş yaşanıyor. Dünyadaki CVClerin ülke ekonomilerine katkısı yüzde 25’ken Türkiye’deki CVClerin katkısı yüzde 35-40 arası. Ancak artık Startup kapanışlarının çoğaldığı bir girişim sermayesi ekosisteminde farklı düşünmeli ve birim ekonomisine odaklanılmalı. Girişimciler bakış açısını değiştirmek zorunda, artık her şey büyüme değil. Gerçek problemleri çözmeli, birim ekonomisine, yatırımcıya odaklanmalı ve dayanıklı olmalıyız.

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        Yatırımcılar için güven artık yeni para birimi haline geldi. Şu prensip her zaman yatırımcıların pusulası olmalı: İş birliği ile atılan her bir başarılı adım tüm yatırımcıların ivme kazanmasını sağlayan bir başarıya dönüşecektir. İşin içinde ol, dahil ol. Gerçekçi düşün, sabırlı ol. Güvene yatırım yap!”

        “GİRİŞİM SERMAYESİ GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİYOR”

        Konferansın ana konuşmacısı Stanford Üniversitesi’nden Ekonomist Prof. Dr. Ilya A. Strebulaev oldu. “Kurumsal Girişim Sermayesinin Geleceği” başlıklı bir konuşma yapan Strebulaev, inovasyonun artan hızı, kurumsal girişim sermayelerinin ekonomik etkisi ve girişim sermayesi zihniyetinin kurumsal yapılara adaptasyonu gibi konulara değinerek şunları söyledi:

        “Girişim sermayesi tüm sektörlerde belirleyici bir konuma geldi. Hatta Stanford’daki ekibimiz son 50 yıldaki tüm başarılı girişimleri analiz etti ve hemen hepsinin arkasında girişim sermayesi olduğu ortaya çıktı. Gelecek 20 yılda ise kapitalizm dünyasında büyük kırılmalar yaşanacağını söyleyebiliriz. CEO’ların buna yanıtı ya iç inovasyonu güçlendirmek ya da kurumsal girişim sermayesi aracılığıyla dış inovasyonu şirketlerine taşımak olacak. Türkiye için burada büyük bir fırsat olduğunu görüyoruz. Türkiye bu alanda dünyanın gerisinde değil, hatta dünyanın sayılı kurumsal girişim sermayesi merkezlerinden biri olacak potansiyele sahip.”

        “GERÇEK BİR ETKİ YARATMAK İÇİN BERABER ÇALIŞMALIYIZ”

        Konferans, Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan’ın kapanış konuşmasıyla sona erdi. Prof. Dr. Tan konuşmasında şunları söyledi:

        “Cesur, öncü ve yenilikçi bir kültürle yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz, 16 yılda 600’ün üzerinde faal girişimci şirket kurdu. Tüm girişim sermayelerini ve iş dünyasını üniversitelerle, özellikle gençlerle daha yakın çalışmaya davet ediyorum.”

        CVC BOSPHORUS SUMMİT, EKOSİSTEMDE KALICI ETKİ YARATMAYI HEDEFLİYOR

        İlk olarak 2023 yılında düzenlenen ve Türkiye’nin ilk kurumsal girişim sermayesi konferansı olan CVC Bosphorus Summit, ülkemizde kurumsal girişim sermayesi alanında bilgi paylaşımını ve iş birliğini artırarak ekosistemin güçlenmesine katkıda bulunan önemli bir platform olarak öne çıkıyor. İlk iki yılında 700’ü aşkın profesyoneli, 40’tan fazla konuşmacıyı ve 300’den fazla kurumu bir araya getiren konferans, kurumsal yatırımcılar ile girişim ekosistemi arasında sürdürülebilir iş birlikleri kurmayı hedefliyor. Özyeğin Üniversitesi iş birliği ve Fiba Grubu’nun ana sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlik, bölgesel yatırım ağlarını Türkiye üzerinden birbirine bağlayarak küresel CVC trendlerini ülkemizin dinamizmiyle buluşturuyor.

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