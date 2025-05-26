Girişim sermayesi ekosistemi bir araya geldi

CVC Bosphorus Summit’25’in açılış konuşmasını yapan Girişimci Kurumlar Platformu Kurucusu, Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Rektör Danışmanı ve Finberg Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin şunları söyledi:

“Dünya genelinde yatırım tutarları artarken, işlem sayısında düşüş yaşanıyor. Dünyadaki CVClerin ülke ekonomilerine katkısı yüzde 25’ken Türkiye’deki CVClerin katkısı yüzde 35-40 arası. Ancak artık Startup kapanışlarının çoğaldığı bir girişim sermayesi ekosisteminde farklı düşünmeli ve birim ekonomisine odaklanılmalı. Girişimciler bakış açısını değiştirmek zorunda, artık her şey büyüme değil. Gerçek problemleri çözmeli, birim ekonomisine, yatırımcıya odaklanmalı ve dayanıklı olmalıyız.

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Yatırımcılar için güven artık yeni para birimi haline geldi. Şu prensip her zaman yatırımcıların pusulası olmalı: İş birliği ile atılan her bir başarılı adım tüm yatırımcıların ivme kazanmasını sağlayan bir başarıya dönüşecektir. İşin içinde ol, dahil ol. Gerçekçi düşün, sabırlı ol. Güvene yatırım yap!”

“GİRİŞİM SERMAYESİ GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİYOR” Konferansın ana konuşmacısı Stanford Üniversitesi’nden Ekonomist Prof. Dr. Ilya A. Strebulaev oldu. “Kurumsal Girişim Sermayesinin Geleceği” başlıklı bir konuşma yapan Strebulaev, inovasyonun artan hızı, kurumsal girişim sermayelerinin ekonomik etkisi ve girişim sermayesi zihniyetinin kurumsal yapılara adaptasyonu gibi konulara değinerek şunları söyledi: “Girişim sermayesi tüm sektörlerde belirleyici bir konuma geldi. Hatta Stanford’daki ekibimiz son 50 yıldaki tüm başarılı girişimleri analiz etti ve hemen hepsinin arkasında girişim sermayesi olduğu ortaya çıktı. Gelecek 20 yılda ise kapitalizm dünyasında büyük kırılmalar yaşanacağını söyleyebiliriz. CEO’ların buna yanıtı ya iç inovasyonu güçlendirmek ya da kurumsal girişim sermayesi aracılığıyla dış inovasyonu şirketlerine taşımak olacak. Türkiye için burada büyük bir fırsat olduğunu görüyoruz. Türkiye bu alanda dünyanın gerisinde değil, hatta dünyanın sayılı kurumsal girişim sermayesi merkezlerinden biri olacak potansiyele sahip.” “GERÇEK BİR ETKİ YARATMAK İÇİN BERABER ÇALIŞMALIYIZ” Konferans, Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan’ın kapanış konuşmasıyla sona erdi. Prof. Dr. Tan konuşmasında şunları söyledi: