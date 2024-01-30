Girişimlere 10 yılda 58 milyon TL destek kazandırdı Yaklaşık 10 yıldır TÜBİTAK'ın partneri olarak 1512-Girişimcilik Destek Programı'nı (BİGG) düzenleyen İTÜ Çekirdek, bugüne kadar 239 girişime 58 milyon TL'nin üzerinde destek kazandırdığını açıkladı. 2023 yılı 1. çağrı döneminde 16 girişim ile en çok destek kazandıran kuruluş olan İTÜ Çekirdek'e yeni dönem kayıtları 6 Şubat'a kadar yapılabilecek

İTÜ Çekirdek, 2015 yılından bu yana TÜBİTAK’ın partneri olarak düzenlediği girişimcilik destek programı Bireysel Genç Girişim (BİGG) kapsamında girişimcilere iş planı hazırlama sürecinde proje yazımı, girişimcilik AR-GE, ticarileşme, finansal plan gibi birçok konuda eğitimler sunuyor.

Program çerçevesinde İTÜ Çekirdek, TÜBİTAK BİGG uygulayıcı kuruluşu olarak, girişimleri destekleyip onları TÜBİTAK’tan fon alabilir seviyeye taşırken, girişimlere fonlama sonrası sağladığı, ticarileştirme ve büyüme odaklı kuluçka merkezi hizmetiyle desteğini sürdürüyor.

İTÜ Çekirdek BİGG programında girişimcilere geçtiğimiz döneme dek 450 bin TL değerinde destek hibe olarak verilirken, yeni dönemdeki düzenlemeyle girişimcilere sağlanacak destek miktarı 900 bin TL’ye çıkarılıp hibe formatı ise yatırıma çevrildi.

TÜBİTAK BİGG programıyla 2015’ten bu yana yaklaşık 10 yıllık tecrübeyle toplamda 239 girişime 58 milyon TL’nin üzerinde destek kazandıran İTÜ Çekirdek’te girişimciler, İTÜ ve İTÜ ARI Teknokent’in networkünden yararlanarak, 60’ı aşkın paydaş kurumun katkıları ile iş ağlarını genişletiyor ve 500’den fazla İTÜ Çekirdek mentoruyla projelerini geliştirebiliyor.

Verilen bilgiye göre girişimler, TÜBİTAK’ın anlaştığı Türkiye Kalkınma Fonu üzerinden 900 bin TL’yi yüzde 3 hisse karşılığında alıyorlar. Böylelikle yeni kurulan firmalar TÜBİTAK’ın da gücünü yanına alarak 30 milyon TL yani yaklaşık 1 milyon dolar değerleme ile faaliyetlerine başlamış oluyorlar.

BİGG Programı'na ulaşmak için başvurular 6 Şubat’a kadar sürecek.