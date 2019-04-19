Sezon sonunda Islam Slimani, Michael Frey ve Roberto Soldado ile yollarını ayırıp en az 2 forvet takviyesi yapacak olan Fenerbahçe’ye Oliver Giroud’dan mesaj var.

Chelsea’de Higuain’in transferinden sonra şans bulmakta zorlanan ve yeni sözleşme önerisini kabul etmeyen Fransız forvet, “Chelsea’den başka bir takıma gitmek beni rahatsız etmez” diyerek tekliflere açık olduğunu duyurdu.

Daily Mirror gazetesi, Giroud’un Fener’e gidebileceğini iddia etti.