Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Hafta sonunda sinemalarda ne oldu?

Hafta sonunda filmler için gişelerde kıyasıya bir rekabet yaşandı.

'Karlar Ülkesi II', hafta sonunda en çok izlenen film olurken 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı', bugüne kadar yerli ve yabancı olmak üzere en çok izlenen animasyon filmi oldu.

Naim Süleymanoğlu'nun hayatının beyazperdeye taşındığı, gösterime 908 salonda girmesine rağmen 'Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun izleyici sayısı ise hayal kırıklığı yarattı.

25 filmin gösterimde olduğu 22 - 24 Kasım arasında toplam izleyici sayısı; 1.378.464 kişi, toplam hasılat ise 25.585.011 ₺ oldu.

15 - 17 Kasım arasında ise 27 film, 1.093.484 kişi tarafından izlenip 20.175.528 ₺ elde edilmişti.

Bir önceki hafta sonuna oranla geçtiğimiz hafta sonu izleyici sayısı % 27.1, hasılat ise % 27.9 oranında arttı.

Karlar Ülkesi II (1. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 393.251

Toplam İzleyici Sayısı: 712.882

Hasılat: 12.697.639 ₺

Recep İvedik 6 (3. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 381.390

Toplam İzleyici Sayısı: 3.206.280

Hasılat: 55.303.480 ₺

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Açılış)

İzleyici Sayısı: 292.685

Hasılat: 5.555.743 ₺

7. Koğuştaki Mucize (7. Mucize)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 158.361

Toplam İzleyici Sayısı: 4.781.159

Hasılat: 82.375.935 ₺



Kral Şakir Korsanlar Diyarı (8. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 48.146

Toplam İzleyici Sayısı: 2.046.450

Hasılat: 33.573.920 ₺