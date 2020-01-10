Git Başımdan oyuncuları kimler? Git Başımdan filmi konusu ne?

2015 çıkışlı komedi filmi Git Başımdan izleyenler tarafından oldukça beğenilmişti. Önemli isimlerin başrol paylaştığı filmde kimler yer alıyor? Filmin konusu ne? Git Başımdan filminin çekimleri nerede gerçekleşti? İşte film hakkında merak edilenler...
Git Başımdan filmi konusu
Latif Selamsız annesi ile birlikte yaşayan ve sade bir hayat süren genç bir adamdır. Bir gün sevgilisi olan Reyhan'a ayrılmak istediğini söylemek ister. Lakin, nasıl olduğunu anlamadan kıza evlilik teklifinde bulunur. Düğün günü evlenmek istemediğine karar veren Latif, iç sesinin de desteği ile düğününden kaçar. Yolda iç sesi olan Mansur, ve Selin isimli bir kızla tanışır. Üçlünün yolculuğu devam ederken komik olaylar yaşanır.
Git Başımdan filmi oyuncu kadrosu
- Şahin Irmak - Latif Selamsız
- Bülent Emrah Parlak - Mansur
- Aslı Tandoğan - Selin
- Seda Güven - Reyhan
- Nevra Serezli - Yasemin
- Vedi İzzi
- Özgür Ozan
- Erşan Utku Ölmez
Git Başımdan filmi nerede çekildi?
Filmin çekimleri İstanbul, Eskişehir ve Muğla'da gerçekleştirildi.
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