Git Başımdan oyuncuları kimler? Git Başımdan filmi konusu ne?

2015 çıkışlı komedi filmi Git Başımdan izleyenler tarafından oldukça beğenilmişti. Önemli isimlerin başrol paylaştığı filmde kimler yer alıyor? Filmin konusu ne? Git Başımdan filminin çekimleri nerede gerçekleşti? İşte film hakkında merak edilenler...

Git Başımdan filmi konusu

Latif Selamsız annesi ile birlikte yaşayan ve sade bir hayat süren genç bir adamdır. Bir gün sevgilisi olan Reyhan'a ayrılmak istediğini söylemek ister. Lakin, nasıl olduğunu anlamadan kıza evlilik teklifinde bulunur. Düğün günü evlenmek istemediğine karar veren Latif, iç sesinin de desteği ile düğününden kaçar. Yolda iç sesi olan Mansur, ve Selin isimli bir kızla tanışır. Üçlünün yolculuğu devam ederken komik olaylar yaşanır.

Git Başımdan filmi oyuncu kadrosu

Şahin Irmak - Latif Selamsız

Bülent Emrah Parlak - Mansur

Aslı Tandoğan - Selin

Seda Güven - Reyhan

Nevra Serezli - Yasemin

Vedi İzzi

Özgür Ozan

Erşan Utku Ölmez

Git Başımdan filmi nerede çekildi?

Filmin çekimleri İstanbul, Eskişehir ve Muğla'da gerçekleştirildi.