Gizem isminin anlamı nedir? Gizem ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Gizem isminin analizi

GİZEM İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından verilen bilgilere göre, Gizem ismi şu anlamlara gelir:

Aklın erişemediği veya çözülemeyen şey, sır.

Doğaüstü inanç doğruları.

Duyuları aşan; usumuzun doğal durumunda, varoluşu ve özü bize kapalı, saklı kalan şey.

Gizem ismi, özellikle gizemli ve çözülemeyen olaylara atıfta bulunur. Bu anlamıyla, derinlik ve sır dolu bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Gizem ismi, bu yönüyle çekici ve merak uyandırıcı bir isimdir. İsmin anlamı, kişinin karakterinde de etkili olabilir. Gizemli ve sır dolu bir kişilik, bu ismi taşıyan kişilerde sıkça görülür.

GİZEM ADI KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Gizem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir, ancak bu ismi koymak İslami açıdan caizdir. Gizem ismi, dini açıdan herhangi bir sakınca taşımayan ve kullanılmasında bir mahsur bulunmayan isimler arasındadır. Bu nedenle, Gizem ismini çocuklarına vermek isteyen ebeveynler, bu ismi rahatlıkla kullanabilirler. Kur'an'da geçmemesine rağmen, taşıdığı anlam ve derinlik açısından oldukça kıymetli bir isimdir.