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        Haberler Gündem Gizli fon davasında ara karar verildi - Son dakika haberleri

        Gizli fon davasında ara karar açıklandı

        Mahkeme Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan bir sonraki duruşmaya gelmezlerse zorla getirilme kararı çıkarılacak. Sonraki duruşma 8 Mart'ta görülecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 20:54 Güncelleme: 15.01.2024 - 20:57
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        Seçil Erzan davasında ara karar
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        Mahkeme Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan bir sonraki duruşmaya gelmezlerse zorla getirilme kararı çıkarılacak. Sonraki duruşma 8 Mart'ta görülecek...

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        #haberler
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