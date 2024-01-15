Gizli fon davasında ara karar açıklandı
Mahkeme Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan bir sonraki duruşmaya gelmezlerse zorla getirilme kararı çıkarılacak. Sonraki duruşma 8 Mart'ta görülecek
Giriş: 15.01.2024 - 20:54 Güncelleme: 15.01.2024 - 20:57
Mahkeme Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan bir sonraki duruşmaya gelmezlerse zorla getirilme kararı çıkarılacak. Sonraki duruşma 8 Mart'ta görülecek...
Ayrıntılar gelecek...