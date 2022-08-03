Mucize Doktor ile hafızalara kazınan Sinem Ünsal ve Kardeşlerim dizisiyle büyük beğeni toplayan Halit Özgür Sarı partnerliğinde ekranlara gelen ve polisiye ile romantik komedinin iç içe olduğu Gizli Saklı yayından kaldırıcak mı? İşte yaz dönemi dizilerinden Gizli Saklı'nın akıbeti ile ilgili son gelişmeler...