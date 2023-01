Teknolojinin günlük hayatın içerisindeki rolünün çok yüksek seviyelere çıkması, özel hayatlarımızdaki gizliliğin rolünün azalması tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Her hareketimiz, her anımız internet üzerinden başkaları tarafından görünür hale gelebiliyor. Üstelik bunu başkalarının zoruyla da yapmıyoruz. Kendimiz hayatımızın neredeyse her anını paylaşır olduk.

Ama kendi yaptığımız paylaşımların dışında da izlenme ve takip edilme tehlikesi her daim karşımıza çıkabilecek bir sorun olarak göze çarpıyor.