Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Gizliliğinizi ihlal edenleri, tek bir hamleyle yakalayabilir, kızılötesi kameraları bulabilirsiniz!
ABONE OL

Gizliliğinizi ihlal edenleri, tek bir hamleyle yakalayabilir, kızılötesi kameraları bulabilirsiniz.

İzlendiğinizi düşünüyorsanız, güven probleminiz varsa, gittiğiniz ortak bir alanda sizi kayıt edebilecekleri fikri içinizi kemiriyorsa… İşte şaşırtıcı bir öneri; telefon kameralarınızı gizli kameraları bulmak için kullanabilirsiniz.

Gizliliğinizi ihlal edenleri, tek bir hamleyle yakalayabilir, kızılötesi kameraları bulabilirsiniz!

Teknolojinin günlük hayatın içerisindeki rolünün çok yüksek seviyelere çıkması, özel hayatlarımızdaki gizliliğin rolünün azalması tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Her hareketimiz, her anımız internet üzerinden başkaları tarafından görünür hale gelebiliyor. Üstelik bunu başkalarının zoruyla da yapmıyoruz. Kendimiz hayatımızın neredeyse her anını paylaşır olduk.

Ama kendi yaptığımız paylaşımların dışında da izlenme ve takip edilme tehlikesi her daim karşımıza çıkabilecek bir sorun olarak göze çarpıyor.

"Paranoyak olmam, takip edilmediğim anlamına gelmez"

En naif duygulara sahip olanımızın içerisinde dahi bir miktar paranoya vardır. Hele ki teknolojinin bu denli ilerlediği dönemde; telefonumuzun dinlendiğini düşünmek, kameralarla izlendiğimizi sanmak aslında hiç de gerçek dışı şeyler değil.

Özellikle otel, ortak ofis veya görüntülenebileceğiniz konusunda aklınızda soru işareti olan herhangi bir yerde kamera sinyalini gerçekten yakalamak mümkün mü?

GİZLİLİĞİMİZİ BOZANI ORTAYA ÇIKARTABİLİRİZ

Evet! IR (Kızılötesi) sinyal yayan bir gizli kameranın, gizliliğini bozmak mümkün. Hem de çok basit bir yöntemle. Artık hemen hepimizin ceplerinde bulunan kameralı telefonlar, bir gizli kamerayı bulmak için ihtiyacımız olan şey.

Kamera kızılötesi ışık kullanıyorsa, telefonunuz gözlerinizin yapamadıklarını alabilir.

Gizliliğinize saygı duyulduğundan emin olmak için akıllı telefonlarımızdaki kamerayı basitçe kızılötesi (IR) ışını yayan bir kameraya doğru tutmamız yeterli olacaktır. Kameraların düşük ışıklı alanda hareketi yakalamak için kullandığı kızılötesi ışınları, insan gözleri algılayamasa da telefon kameralarındaki sensör bunu basitçe ortaya çıkartabiliyor. Bazen ön, bazen de arka kamera ile bunu kolayca görebilirsiniz.

Ufak bir deney ile telefon kameranızın IR sinyallerini bulup bulmadığını kontrol edebilirsiniz:

  • Bunun için bir TV uzaktan kumandası sizin ihtiyacınızı görecektir. Ama en önemlisi düşük ışıklı bir alanda olmanız.
  • Telefonunuzun kamerasını açın ve uzaktan kumandaya doğrultun.
  • Uzaktan kumandaların IR sinyalini yollaması için telefonunuza doğrultulmuşken bir tuşuna basın.
  • Mor bir ışığın kumandada yandığını göreceksiniz. İşte bu kızılötesi ışındır.
  • Bazı model telefonların arka kamerası bu ışını yakalayamayabiliyor. Bu sebeple selfie kamerası (telefonun ön tarafında bulunan kamera) bazı anlarda daha etkili bir çözüm olabiliyor.
  • Peki, şimdi sıra kamerayı bulmakta… Düşük ışıklı bir alanda, takip edildiğinizden şüpheleniyorsunuz. Kamerayı bulmak için yapmanız gereken şey yine bu kadar basit. Tıpkı kumandadan yakaladığınız IR sinyalini gördüğünüz gibi telefonunuzun kamerasıyla ‘gizli kamera’ olduğunu düşündüğünüz alanı tarayın… Ve işte orada… (Tabii gerçekten oradaysa)

AĞ KONTROLÜ SAĞLAYIN

Bulunduğunuz yerde aktif bir kamera olduğundan çok eminsiniz, ancak ortam yeterince karanlık değil veya IR hilesi çalışmadı. Bulmak için kullanabileceğiniz bir yol daha var. O da yerel ağlara nelerin bağlı olduğunu kontrol etmek.

Yerel ağınıza hangi cihazların bağlı olduğunu bulabilen bir dizi ağ analizörü uygulaması bulunuyor. Bu uygulamalardan bir tanesini indirerek, ağınızdaki tüm cihazları bulabilir ve listeleyebilirsiniz. Ayrıca, hangi cihazları tanıdığınızı doğrulamanıza izin verebilir, böylece orada olmaması gerekenleri daha kolay bulabilirsiniz.

RADYO FREKANSI DEDEKTÖRLÜ ÇÖZÜM

Elbette bunlar kusursuz çözümler olmayabilir. Ancak elinizde kolayca bulunabilecek telefonlarımızla şüphe duyduğumuz yerleri tarayabileceğimiz basit hileler olarak dikkat çekiyor. Dinlenme, izlenme konusunda çok daha ciddi bir endişeniz varsa, böcek diye tabir edilen gizli mikrofon veya kameralardan gelen sinyalleri alabilecek bir radyo frekansı dedektörü satın almak çözüm olacaktır.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Cem Özenen

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2023'te çok konuşulacak en yeni ve popüler telefon modelleri!
TEKNOLOJİ 2023'te merakla beklenen en yeni telefon modelleri!
Enerjisa Enerji, Plug and Play ile Silikon Vadisi’ne adım atıyor
TEKNOLOJİ Plug and Play ile Silikon Vadisi'nde
Çin, Alibaba ve Tencent'te altın hisse almaya hazırlanıyor
TEKNOLOJİ Çin'den "altın hisse" hamlesi
İşlerinizi sizin yerinize yapacak bir uygulama ChatGPT! ChatGPT nedir ve nasıl kullanılır?
TEKNOLOJİ Google'a rakip çıkan ChatGPT'nin özellikleri neler?
Yapay zeka uygulaması ChatGPT nedir ve nasıl kullanılır? Özellikleri nelerdir, nasıl çalışır ve ne için kullanılır?
TEKNOLOJİ ChatGPT nedir ve nasıl kullanılır?
Apple CEO'su kendi maaşının %40'tan fazla düşürülmesini talep etti -Öne çıkan haberler
TEKNOLOJİ CEO'dan maaş düşürme talebi geldi!
ABD Başkanı Biden: “Teknoloji suistimaline karşı duralım" -Güncel haberler
TEKNOLOJİ “Teknoloji suistimaline karşı duralım"
Küresel bilgisayar satışları, 2022'de yüzde 16,2 düştü -Güncel haberler
TEKNOLOJİ Bilgisayar satışları %16,2 düştü!
3D yazıcı ile ev inşaatını yeni bir seviyeye taşınıyor! 2 katlı ev yapılıyor! -En son haberler
TEKNOLOJİ 3D Printer ile 2 katlı ev inşası!
Google Meet görüntülü görüşmeler için emoji tepkilerini kullanıma sunuyor! Güncel haberler
TEKNOLOJİ Görüntülü görüşmede emoji dönemi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.