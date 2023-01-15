Teknolojinin günlük hayatın içerisindeki rolünün çok yüksek seviyelere çıkması, özel hayatlarımızdaki gizliliğin rolünün azalması tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Her hareketimiz, her anımız internet üzerinden başkaları tarafından görünür hale gelebiliyor. Üstelik bunu başkalarının zoruyla da yapmıyoruz. Kendimiz hayatımızın neredeyse her anını paylaşır olduk. Ama kendi yaptığımız paylaşımların dışında da izlenme ve takip edilme tehlikesi her daim karşımıza çıkabilecek bir sorun olarak göze çarpıyor.

"Paranoyak olmam, takip edilmediğim anlamına gelmez" En naif duygulara sahip olanımızın içerisinde dahi bir miktar paranoya vardır. Hele ki teknolojinin bu denli ilerlediği dönemde; telefonumuzun dinlendiğini düşünmek, kameralarla izlendiğimizi sanmak aslında hiç de gerçek dışı şeyler değil. Özellikle otel, ortak ofis veya görüntülenebileceğiniz konusunda aklınızda soru işareti olan herhangi bir yerde kamera sinyalini gerçekten yakalamak mümkün mü?

GİZLİLİĞİMİZİ BOZANI ORTAYA ÇIKARTABİLİRİZ Evet! IR (Kızılötesi) sinyal yayan bir gizli kameranın, gizliliğini bozmak mümkün. Hem de çok basit bir yöntemle. Artık hemen hepimizin ceplerinde bulunan kameralı telefonlar, bir gizli kamerayı bulmak için ihtiyacımız olan şey. Kamera kızılötesi ışık kullanıyorsa, telefonunuz gözlerinizin yapamadıklarını alabilir. Gizliliğinize saygı duyulduğundan emin olmak için akıllı telefonlarımızdaki kamerayı basitçe kızılötesi (IR) ışını yayan bir kameraya doğru tutmamız yeterli olacaktır. Kameraların düşük ışıklı alanda hareketi yakalamak için kullandığı kızılötesi ışınları, insan gözleri algılayamasa da telefon kameralarındaki sensör bunu basitçe ortaya çıkartabiliyor. Bazen ön, bazen de arka kamera ile bunu kolayca görebilirsiniz.

Ufak bir deney ile telefon kameranızın IR sinyallerini bulup bulmadığını kontrol edebilirsiniz: Bunun için bir TV uzaktan kumandası sizin ihtiyacınızı görecektir. Ama en önemlisi düşük ışıklı bir alanda olmanız.

Telefonunuzun kamerasını açın ve uzaktan kumandaya doğrultun.

Uzaktan kumandaların IR sinyalini yollaması için telefonunuza doğrultulmuşken bir tuşuna basın.

Mor bir ışığın kumandada yandığını göreceksiniz. İşte bu kızılötesi ışındır.

Bazı model telefonların arka kamerası bu ışını yakalayamayabiliyor. Bu sebeple selfie kamerası (telefonun ön tarafında bulunan kamera) bazı anlarda daha etkili bir çözüm olabiliyor.

Peki, şimdi sıra kamerayı bulmakta… Düşük ışıklı bir alanda, takip edildiğinizden şüpheleniyorsunuz. Kamerayı bulmak için yapmanız gereken şey yine bu kadar basit. Tıpkı kumandadan yakaladığınız IR sinyalini gördüğünüz gibi telefonunuzun kamerasıyla ‘gizli kamera’ olduğunu düşündüğünüz alanı tarayın… Ve işte orada… (Tabii gerçekten oradaysa) AĞ KONTROLÜ SAĞLAYIN Bulunduğunuz yerde aktif bir kamera olduğundan çok eminsiniz, ancak ortam yeterince karanlık değil veya IR hilesi çalışmadı. Bulmak için kullanabileceğiniz bir yol daha var. O da yerel ağlara nelerin bağlı olduğunu kontrol etmek. Yerel ağınıza hangi cihazların bağlı olduğunu bulabilen bir dizi ağ analizörü uygulaması bulunuyor. Bu uygulamalardan bir tanesini indirerek, ağınızdaki tüm cihazları bulabilir ve listeleyebilirsiniz. Ayrıca, hangi cihazları tanıdığınızı doğrulamanıza izin verebilir, böylece orada olmaması gerekenleri daha kolay bulabilirsiniz. RADYO FREKANSI DEDEKTÖRLÜ ÇÖZÜM Elbette bunlar kusursuz çözümler olmayabilir. Ancak elinizde kolayca bulunabilecek telefonlarımızla şüphe duyduğumuz yerleri tarayabileceğimiz basit hileler olarak dikkat çekiyor. Dinlenme, izlenme konusunda çok daha ciddi bir endişeniz varsa, böcek diye tabir edilen gizli mikrofon veya kameralardan gelen sinyalleri alabilecek bir radyo frekansı dedektörü satın almak çözüm olacaktır.

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