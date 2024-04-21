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        Haberler Müzik Glastonbury Festivali'ne geri sayım

        Glastonbury Festivali'ne geri sayım

        Ana kadrosunda Dua Lipa, Coldplay ve SZA'in yer aldığı dünyanın en büyük açık hava festivali olan Glastonbury için bilet satışları başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 17:35 Güncelleme: 21.04.2024 - 17:39
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        Glastonbury'ye geri sayım
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        Her yıl olduğu gibi bu yaz da binlerce müziksever, dünyanın en büyük açık hava festivaline akın edecek. İngiltere'nin Worthy Farm bölgesinde müzikseverlerin kamp kurarak takip ettiği devasa festival Glastonbury, 26-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

        Festivalin ana kadrosunda yer alan isimler Dua Lipa, Coldplay, SZA ve Shania Twain. Festivalde ayrıca Anne-Marie, Burna Boy, Camila Cabello gibi sanatçılar da yer alacak. Festival organizatörleri, biletler satışa çıkar çıkmaz büyük bir kısmının tükendiğini açıkladı.

        Time 100 listesine girerek dünyanın en etkili isimlerinden biri olarak nitelendirilen Dua Lipa, yedi yıllık bir aradan sonra bu kez ana sahnede yer alan isimlerden biri olarak Glastonbury Festivali’ne dönüyor.

        Bu aynı zamanda Dua Lipa’nın BRIT ve Grammy ödüllerindeki performansının ardından ana sahnede yer alacağı ilk festival olacak.

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        #Glastonbury
        #festival
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