Glastonbury Festivali'ne geri sayım

Her yıl olduğu gibi bu yaz da binlerce müziksever, dünyanın en büyük açık hava festivaline akın edecek. İngiltere'nin Worthy Farm bölgesinde müzikseverlerin kamp kurarak takip ettiği devasa festival Glastonbury, 26-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Festivalin ana kadrosunda yer alan isimler Dua Lipa, Coldplay, SZA ve Shania Twain. Festivalde ayrıca Anne-Marie, Burna Boy, Camila Cabello gibi sanatçılar da yer alacak. Festival organizatörleri, biletler satışa çıkar çıkmaz büyük bir kısmının tükendiğini açıkladı.