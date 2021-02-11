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GM'e 2 milyar dolarlık 'çip' faturası

Otomotiv sektöründeki 'çip' bulma sorununun, markaların bilançolarında yara açması bekleniyor. ABD'li üretici General Motors'tan (GM) yapılan açıklamada, çip tedarikinde yaşanan sıkıntıların şirketin 2021 kârlılığını 2 milyar dolar kadar olumsuz etkileyeceği kaydedildi. Sektörde yaşanan sıkıntı nedeniyle küresel otomotiv sektörünün 2021'in ilk çeyreğinde 672 bin adet kayıp yaşayabileceği belirtiliyor

GM'e 2 milyar dolarlık 'çip' faturası
Reuters

Otomotiv üreticileri 2021'e çip sıkıntısı ile başladı. Yıl başından bu yana otomobilleri için yeterli çip bulamayan üreticiler üretimlerine ara vermek zorunda kaldı.

Gelişmelerin ekonomik etkisi hakkında ise rakamlar yeni yeni ortaya çıkmaya başladı.

ABD'li üretici General Motors'tan (GM) yapılan açıklamada, çip tedarikinde yaşanan sıkıntıların şirketin 2021 kârlılığını 2 milyar dolar kadar olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

2020'nin son çeyreğinde 2.8 milyar dolar kâr açıklayan GM'in 2021 öngörüsünü paylaşması sonrası, şirketin hisselerinde yüzde 4.5 kadar değer kaybı yaşandı.

GM CEO'su Mary Barra, yüksek kârlılığa sahip SUV ve pickup modellerin üretiminin etkilenmemesi için çalıştıklarını ve 2021'deki üretim hedeflerini tutturacaklarını bildirdi.

IHS Markit’in analizinde, küresel otomotiv sektörünün çip tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle 2021'in ilk çeyreğinde 672 bin adet kayıp yaşayacağı belirtildi. AutoForecast Solutions tarafından yapılan araştırmada ise, küresel otomotiv endüstrisinin çip tedariki nedeniyle yıl boyunca 964 bin adetlik kayıp yaşaması öngörülüyor.

General Motors (GM),Volkswagen, Ford, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles (FCA),Nissan ve Honda gibi küresel üreticiler çip tedarikinden olumsuz etkilenen markalar arasında yer alıyor.

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