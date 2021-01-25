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Reuters / HABERTURK.COM

Otomotiv sektöründe yıl başından bu yana çip sıkıntısı yaşanıyor. Global otomotiv sanayisi, artan tüketici talebini karşılamak için çip ve elektronik parça üreticilerine verdikleri siparişleri artırınca, parça tedarikinde sıkıntılar baş gösterdi.

Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler yaşanıyor. Ford, Volkswagen, Subaru, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles (FCA),Nissan, Honda ve Mercedes-Benz gibi firmalar çip tedarikinde yaşanan sıkıntılardan olumsuz etkilenen üreticiler arasında bulunuyor.

Avrupa otomotiv sektörünü kalesi Almanya ise, sektörde yaşanan bu duruma daha fazlam kayıtsız kalamayarak Tayvanlı üreticilerden yardım istedi.

Reuters'in haberine göre, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Tayvanlı mevkidaşı Wang Mei-hua ile iletişime geçerek dünyanın en büyük çip üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Co'nun (TSMC) Alman otomotiv üreticilerinin çip tedariki sorununu çözmesi adına devreye girmesini istedi.

Altmaier'in Tayvan Ekonomi Bakanı Wang Mei-hua'ya hitaben kaleme aldığı mektubunda, "Bu konuyu ele alıp Alman otomotiv endüstrisi için TSMC'ye ek yarı iletken kapasitelerinin öneminin altını çizmenizden memnuniyet duyarım" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

ALMANYADA ÜRETİM PLANI YAPILIYOR

Öte yandan, Berlin yönetimimin çip konusunda Asya ülkelerine bağımlılığı azaltmak için Almanya'da üretimi teşvik edecek bir düzenleme üzerinde çalıştığı da aktarılıyor.

Ortaya çıkan tablonun ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın politikalarının bir sonucu olduğu da belirtiliyor. Önceki günlerde başkanlığı Joe Biden'a devreden Trump'ın Çin ile girdiği ticaret savaşının otomotiv endüstrisinin tedarik zincirini etkilediği kaydediliyor.