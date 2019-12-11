Gmail'i bir bilgisayardan giriş yaparak veya hesabınızı telefon ya da tabletinizdeki Gmail uygulamasına ekleyerek oturum açabilirsiniz. Oturum açtıktan sonra, gelen kutunuzu açarak postalarınızı kontrol edebiliyor. Size en pratik şekilde Gmail oturum açma yöntemini anlatacağız. Aşağıdaki adımalrı doğru uygularsanız e-postalarınıza erişebilirsiniz.
Gmail Oturum Açma Nasıl Yapılır?
- Bilgisayarınızda gmail.com sayfasına gidin.
- Google Hesabı e-postanızı veya telefon numaranızı ve şifrenizi girin.
- Bilgiler önceden doldurulmuşsa ve farklı bir hesapta oturum açmanız gerekiyorsa Başka bir hesap kullan'ı tıklayın.
- Oturum açma sayfası yerine Gmail ile ilgili açıklamaların bulunduğu bir sayfa görüntülenirse sayfanın sağ üst köşesindeki
- Oturum Aç seçeneğini tıklayın.
Android Telefondan Gmail Oturum Açma
Android telefonunuzda veya tabletinizde Gmail uygulamasına hem Gmail hem de Gmail dışı hesaplarınızı ekleyebilirsiniz.
- Android telefon veya tabletinizde Gmail'i Gmail açın.
- Sağ üstte profil resminize dokunun.
- Başka bir hesap ekle'ye dokunun.
- Eklemek istediğiniz hesap türünü seçin.
- Hesabınızı eklemek için ekrandaki adımları uygulayın.
iPhone Telefondan Gmail Oturum Açma
iPhone veya iPad'inizde Gmail uygulamasına hem Gmail hem de Gmail dışı hesaplarınızı ekleyebilirsiniz.
- iPhone veya iPad'inizde Gmail uygulamasını Gmail açın.
- Sağ üstte profil resminize dokunun.
- Başka bir hesap ekle'ye dokunun.
- Eklemek istediğiniz hesap türünü seçin:
- iCloud, @me.com veya @mac.com hesapları kullanıyorsanız, belirli ayarlar yapmanız ya da bir uygulama şifresi girmeniz gerekli olabilir.
- İş veya okul e-postalarınızı Windows için Outlook üzerinden kontrol ediyorsanız Outlook, Hotmail ve Live'ı seçin.
- E-posta hizmetinizi göremiyorsanız Diğer'i seçin.
- Hesabınızı eklemek için ekrandaki adımları uygulayın. Eklenen hesabınızla, spam koruması ve e-posta kategorileri gibi
- Gmail özelliklerinden yararlanmak için Gmailify'ı dene seçeneğine (varsa) dokunun.
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