Kışı Bursa'da geçirecekler 0:00 / 0:00

AA

Bursa'nın Karacabey ilçesinin kırsal Bayramdere Mahallesi'nde 12 yıl önce kurulan Merkez, ayıların yanı sıra kanatlı hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.

AA'nın haberine göre sürüler halinde geldikleri bölgede yaralanan, hastalanan 4 leylek, bu Merkezde tedaviye alındı ancak göç dönemi bitmesine rağmen tedavi süreci tamamlanamadı.

Kışı da burada geçirecek kanatlı misafirler, rehabilitasyonun ardından halkalanarak ilkbahar aylarında gelecek leylek sürülerine katılacak.

Merkez Şefi Uzman Veteriner Hekim Azizcan Sezer, Türkiye'nin göç yolları üzerinde olduğunu belirterek yılın belli dönemlerinde çok sayıda türün geçtiğini bazılarının konakladığını söyledi.

Leyleklerin de göçmen kuşlardan olduğunu hatırlatan Sezer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Osmanlı döneminde ilk kez Bursa'da 19'uncu yüzyılda 'Gurabahane-i Laklakan' adıyla düşkün leylek evi, leylekler hastanesi yapılmış ve dünyanın ilk hayvan hastanesi olarak gösteriliyor. Geçmişimizden aldığımız bu mirastan yola çıkarak burada tedavi ve rehabilitasyonlarını gerçekleştiriyoruz.

Günümüzün tüm bilimsel ve dijital ekipmanlarını kullanarak hayvan sağlığı için tedavi süreçlerini tamamlıyoruz. Şu anda merkezimizde 4 leyleğimiz var. Buraya hasta olarak gelip göç döneminde iyileşemeyen hayvanlar. Göç dönemi bitmiş olmasından dolayı bu kışı merkezimizde geçirecekler. Bu süre içinde tedavilerini tamamlayacağız, rehabilitasyon sürecine alacağız. Daha sonra 2023 yılının göç döneminde diğer leyleklerin bulunduğu yaşam alanlarına halkalanarak salınacak."

Sezer, leyleklere ve diğer türlere, tedavileri tamamlandıktan sonra halka taktıklarını dile getirdi.

Bu halkaların kuşların kimliklendirilmesi amacıyla uygulandığını anlatan Sezer, "Hayvanların daha sonrasında hangi ülkelere gittiklerini, ne kadar süre içinde gittiklerini ve yaşam alanlarının sınırlarını tespit ediyoruz. Yaşlarını ve bulundukları coğrafyaları tespit etmek için önemli bir işlem" dedi.