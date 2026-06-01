        Haberler Spor Futbol Milli Takım Goce Sedloski: Hazırlık maçı olsa da hak ederek kazandılar

        Kuzey Makedonya Teknik Direktörü Goce Sedloski, 4-0 yenildikleri Türkiye maçının ardından, "Hazırlık maçı olsa da hak ederek kazandılar. Çok iyi bir milli takım ve muhteşem oyunculara sahipler. 4-0 kaybettik ama bu sorumluluğu ben kendi üstüme alıyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 23:38
        "Hazırlık maçı olsa da hak ederek kazandılar"

        Kuzey Makedonya, hazırlık maçında konuk olduğu Türkiye’ye 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kuzey Makedonya Teknik Direktörü Goce Sedloski açıklamalarda bulundu.

        "HAZIRLIK MAÇI DA OLSA HAK EDEREK KAZANDILAR"

        Türkiye’nin maçı hak ederek kazandığını belirten Sedloski, “Öncelikle bugün için tebrik etmek istiyorum. Hazırlık maçı olsa da hak ederek kazandılar. Çok iyi bir milli takım ve muhteşem oyunculara sahipler. 4-0 kaybettik ama bu sorumluluğu ben kendi üstüme alıyorum. Bu gibi karşılaşmalarda daha fazla öğrenmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

        "GOL ATAMAMAK TABİİ Kİ ÜZÜCÜ"

        Son maçlarda gol problemi yaşamaları hakkında gelen soru üzerine Goce Sedloski “Son 4 maçtır gol atamıyoruz. Bunun sebebi yeni oyuncular. Taktiği yeni öğreniyorlar. Bir şeyler deniyoruz. Gol atamamak tabii ki üzücü. Oyuncuların kendi aralarında anlaşılabileceği bir tarz üretmeye çalışıyoruz” sözlerini sarf etti.

        Goce Sedloski sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

        “Danimarka’ya da 4-0 Türkiye’ye de 4-0 kaybettik. Bunun sorumluluğunu bilmek lazım. Yeni oyuncuların da kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Bosna’da oynadığımız oyun biraz daha farklıydı. Morali de sağlamamız gerekiyor. Çok fazla ve sağlam şekilde çalışmamız gerekiyor. Bir milli takım kolay yetişmiyor. Bu yetişme döneminde ivme kazanmamız gerekiyor. Her oyuncunun da ne kadar çalıştığına dair fikirlerim var. Herkese şans vermek ve görmek istiyorduk. Dolayısıyla bu kadar oyuncu değiştirdik. Savunmada zayıftık. Elimizden geleni yapacağız ilerleyen dönemlerde.”

        "ÇOK FAZLA SAKAT OYUNCUMUZ VAR"

        Sakatlıkları bulunan oyuncular olduğuna dikkat çeken Sedloski, “Çok fazla sakat oyuncumuz var. Bu sakat oyuncular da bizi birazcık etkiledi. Buraya davet edilen bütün oyuncular sahip olduğu sorumlulukları bilmek gerekiyor. Biz de onlarla çalışmaya devam edeceğiz. Oyuncular bence maksimumunu verdiler. Son maçlarda yapılan hatalar bence kabul edilemez. Bu hataları nerede çözüme kavuşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Bütün sorumluluk bana ait. Sonuca nasıl gideceğimi ben çözmem gerekiyor” sözlerini kullandı.

