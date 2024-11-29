Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Göçü kaçıran leylek Budapeşte baharı Aydın'da bekliyor

        Göçü kaçıran leylek Budapeşte baharı Aydın'da bekliyor

        Aydın'da, yazın kanadı kırık halde bulunan leylek Budapeşte, tedavisi sürdüğü için kışı üniversitenin veteriner hastanesinde geçirecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 13:54 Güncelleme: 29.11.2024 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göçü kaçıran Budapeşte baharı Aydın'da bekliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Koçarlı ilçesinde temmuz ayında yaralı halde bulunan leylek, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirildi. Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Bozkan Ünal tarafından kontrol edilen leyleğin kanadının kırıldığı belirlendi.

        Ayağında künye bulunan leyleğin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den geldiği değerlendirildi. Tedaviye alınan ve "Budapeşte" adı verilen leylekle öğrenciler de yakından ilgilendi. Tedavi ise bu ayın başında tamamlandı.

        Leylek göç sırasında yaralanmamış olsaydı bu dönemde sıcak ülkelere gitmiş olacaktı ama yolculuğu kaçırınca Aydın'da üniversite hastanesinin misafiri oldu. Öğrencilerin oluşturduğu Kanat-Ger Topluluğu'na ait bahçede beslenen "Budapeşte", doğaya salınacağı günü bekliyor. Zaman zaman kontrollü şekilde uçurulmaya çalışılan leylek, bu dönemde sorun yaşamaması için gözetim altında tutuluyor.

        REKLAM

        Doç. Dr. Ünal, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile yaptıkları protokol gereğince yaralı yaban hayvanlarını tedavi ettiklerini söyledi.

        "UÇTUĞU ANI GÖRMEK İNANILMAZ BÜYÜK BİR MUTLULUK OLACAK"

        Bu yıl yaralı 9 leyleğin kendilerine geldiğini, Budapeşte hariç diğerlerinin tedavisinin tamamlandığını belirten Ünal, şunları kaydetti:

        "Budapeşte'nin biraz daha dramatik bir hikayesi vardı. Kanat bölgesinde çok ciddi kırığı vardı. O nedenle tedavisi çok uzun sürdü. Bilezikli olduğu için leyleğin Budapeşte'den geldiğini düşünüyoruz. Budapeşte bu kış dönemini bizimle birlikte geçiriyor, beklediği sıcak ortamı kendisine sağlamaya çalışıyoruz. Baharın gelmesiyle salabileceğimizi umuyoruz. Leylek göç yolculuğunu kaçırdığı için olumsuz etkilenebilir ama mümkün olduğunca onu rahat bir ortamda barındırmaya çalışıyoruz. Tedavisinin ardından uçtuğu anı görmek inanılmaz büyük bir mutluluk olacak."

        Kanatlı hayvanlarda özellikle uçmayı sağlayan çok hassas ve güçlü tendonlar olduğunu belirten Ünal, bu bölgenin hasar almasının kuşlarda ciddi sonuçlar doğurduğuna işaret etti.

        Budapeşte'nin yara ve kırığının iyileştiğini kaydeden Ünal, "Kış dönemine geldiğimiz için baharı bekliyoruz. Bu süreci tamamlayabilirsek tekrar doğaya kavuşturacağız. Bakım, besleme ve rehabilitasyon süreci ise devam ediyor" diye konuştu.

        Kanat-Ger Topluluk Başkanı Salih Zeki Yıldırım ise Budapeşte'nin rehabilite süreçleriyle yakından ilgilendiklerini, hayvanı bir an önce doğaya salmak için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #leylek Budapeşte
        #Aydın
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücret komisyonunun ilk toplantı tarihi belli oldu
        Asgari ücret komisyonunun ilk toplantı tarihi belli oldu
        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!
        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Halep'te neler oluyor?
        Halep'te neler oluyor?
        Beşiktaş yönetimi Ümraniye'de toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi Ümraniye'de toplanıyor!
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Motokuryelere yeni şartlar yolda
        Motokuryelere yeni şartlar yolda
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Almanya ve İskandinav ülkeleri savaşa hazırlanıyor
        Almanya ve İskandinav ülkeleri savaşa hazırlanıyor
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Ödül töreniyle sona erdi
        Ödül töreniyle sona erdi
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"