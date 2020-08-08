Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Kalp günde ortalama 100 bin kez kasılarak neredeyse 8 bin litre kanı pompalayan bir organ. Bu organın ağırlığının erkelerde 340, kadınlarda 300-320 gram kadar olduğu belirtiliyor. Ani ölümle sonuçlanan kalp hastalıklarının başında yüzde 75-80 oranla 'kalp krizi' geliyor. Kalp damarları zamanında ve doğru müdahale ile açılmazsa kalp dokusunda geri dönüşümsüz hasar oluşuyor. Bunun sonucunda da kalbin pompalama gücü azalıyor ve kalp yetmezliği meydana geliyor. Türkiye'de her yıl 200 bin kişi kalp krizi nedeniyle yaşamını kaybediyor. Bu oranın trafik kazası nedeniyle yaşanan ölümlerin 30 katı olduğu belirtiliyor.

KALP KRİZİNİN BELİRTİLERİ

Kalp krizinin en önemli belirtisinin, göğüs bölgesinde olan baskı - yanma tarzındaki ağrı oluyor. Bu ağrı çoğunlukla sol kola ve çeneye yayılıyor. Bunlara bazen soğuk terleme, mide bulantısı ve nefes darlığı eşlik ediyor. Bu hastalarda ön planda olanın ölüm korkusu olduğu belirtiliyor.

KALP KRİZİ İLE KARIŞABİLEN DURUMLAR

Şişli Kolan İnternational Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ergun Demirsoy, bazı başka hastalıkların belirtilerinin kalp krizi belirtileri ile karıştırılabildiğini söylüyor. Üşütme, gribal enfeksiyonlar, kas ağrıları, kanser, mide hastalıkları gibi hastalıklar bunlar arasında bulunuyor. Bunların en önemlilerinden birinin, günümüzün yaygın sağlık sorunlarından olan reflü olduğu belirtiliyor. Reflü, asit içeren mide içeriğinin yemek borusuna ve bazen daha yukarılara çıkarak soluk borusuna ve ağza gelmesi olarak tanımlanıyor. Günümüzde reflüden yakınanların sayısında ki müthiş artış önümüzdeki yıllarda iki kişiden birinde reflü olabileceğini gösteriyor.

HER GÖĞÜS AĞRISI KALP HASTALIĞI İŞARETİ DEĞİL

Reflünün en önemli belirtilerinden birinin de göğüs ağrısı olduğuna dikkat çekiliyor. Göğsün ortasında yer alan, boyuna ve boğaza da yayılabilen bu ağrı çoğu zaman kalp ağrısı ile karıştırılıyor. Bunun yanında; Yanma, ekşime, ağza acı su gelmesi, genizde - boğazda gıcıklanma, öksürük, ses kısıklığı veya seste çatallasma da reflünün diğer belirtileri arasında yer alıyor. Değişen hayat koşulları; stresli yaşam, fast food tüketimi, hızlı yeme alışkanlıkları, gece geç yenen yemekler, gün içinde bol miktarda tüketilen çay ve kahve reflüyü oluşturan nedenlerin başında geliyor.

GEREKSİZ ANJİYO YAPILANLARIN SAYISI HİÇ AZ DEĞİL

Gece aniden göğüs veya sırtta oluşan keskin ağrı nedeniyle, "Kalp krizi geçiriyorum!" diye acil servislere başvuranların sayısı hiç az değil diyen Prof. Dr. Demirsoy devam ediyor; "Bu hastaların bazılarına semptomların çok benzerliği nedeniyle anjiyo bile yapılmak zorunda kalındığı bir gerçektir."

REFLÜDEN KORUNMAK İÇİN BUNLARI YAPIN!

*Kilonuza dikkat edin

*Yemekleri iyi çiğneyerek yavaş yiyin

*Yemekten sonra hemen uzanmayın

*Alkol ve sigaradan uzak durun

*Mideyi rahatsız edebilecek çikolata, sarımsak, baharat, kafein gibi yağlı yiyecekler ile gazlı içeceklerden uzak durun