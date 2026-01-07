Habertürk
        Gökçe Bahadır: Her türlü derdine koşmak istiyorum

        Gökçe Bahadır: Her türlü derdine koşmak istiyorum

        'Ehlikeyf' adlı tiyatro oyunu ile yapımcılığa adım atan Gökçe Bahadır; "Yapımcı olunca oyuncuları çok daha iyi anlıyorsun. Onları çok iyi anladığım için her türlü derdine koşmak istiyorum. Onların konforu benim için çok önemli" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 08:48 Güncelleme: 07.01.2026 - 08:48
        "Her derdine koşmak istiyorum"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy ile birlikte katıldığı bir etkinlikte görüntülendi.

        Son dönemde şarkıcılıkla adından söz ettiren Gökçe Bahadır; "Şarkı söylemeyi seven bir oyuncuyum. Şarkı söylemekten aşırı keyif alıyorum. Sahnede olmak çok hoşuma gidiyor" diye konuştu.

        'Ehlikeyf' adlı tiyatro oyunuyla yapımcılığa adım atan Gökçe Bahadır, "Sadece oyuncu olmak çok farklı. Yapımcı olunca oyuncuları çok daha iyi anlıyorsun. Onları çok iyi anladığım için her türlü derdine koşmak istiyorum. Onların konforu benim için çok önemli. Aslında birçok şeyin sorumluluğunu almış gibi hissediyorum kendimi" ifadelerini kullandı.

        Tayvan, Grönland, Küba... ABD'nin Maduro'yu alıkoyması dünyada nasıl bir kırılma yaratır?

        ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya operasyon düzenleyerek Maduro ve eşini alıkoydu. Uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bu adım Rusya-Ukrayna, Grönland ve Çin-Tayvan başta olmak üzere dünya siyasetinde nelere kapı açtı, ne gibi kırılmalar yarattı? Tüm merak edilenleri HT Mikrofon'dan Helin Genç sordu, Haberturk.com Dış Haberler Editörü Emin Arslan yanıtladı.

        #Gökçe Bahadır
        #Emir Ersoy
