Gökçe Bahadır: Her türlü derdine koşmak istiyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy ile birlikte katıldığı bir etkinlikte görüntülendi.

Son dönemde şarkıcılıkla adından söz ettiren Gökçe Bahadır; "Şarkı söylemeyi seven bir oyuncuyum. Şarkı söylemekten aşırı keyif alıyorum. Sahnede olmak çok hoşuma gidiyor" diye konuştu.

'Ehlikeyf' adlı tiyatro oyunuyla yapımcılığa adım atan Gökçe Bahadır, "Sadece oyuncu olmak çok farklı. Yapımcı olunca oyuncuları çok daha iyi anlıyorsun. Onları çok iyi anladığım için her türlü derdine koşmak istiyorum. Onların konforu benim için çok önemli. Aslında birçok şeyin sorumluluğunu almış gibi hissediyorum kendimi" ifadelerini kullandı.