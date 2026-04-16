Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Gökçe Bahadır: Öğrenmesi en zor ama hayatı yaşanır kılan tek şey iyi kalmak

        Gökçe Bahadır: Öğrenmesi en zor ama hayatı yaşanır kılan tek şey iyi kalmak

        2003 - 2005 arasında ekrana gelen 'Hayat Bilgisi'nde rol olan Gökçe Bahadır, duygusal bir paylaşımda bulundu. Dizide Perran Kutman'ın canlandırdığı 'Afet Hoca'nın öğrencilerine hayat dersi verdiği ikonik bir sahneyi paylaşan oyuncu, "Öğrenmesi en zor ama hayatı yaşanır kılan tek şey iyi kalmak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hayatı yaşanır kılan tek şey iyi kalmak"

        Bir dönemin popüler gençlik dizisi 'Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Törpü Yeliz' karakteri ile yıldızı parlayan Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

        Dizide Perran Kutman'ın canlandırdığı 'Afet Hoca'nın öğrencilerine hayat dersi verdiği ikonik bir sahneyi paylaşan Bahadır, bu projenin kendisi için ne anlam ifade ettiğini ifade etti. Bahadır, paylaşımına eklediği notta 'Hayat Bilgisi' setinin kendisi için bir okul olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: Hayatta bir sürü ders öğrendim bu işimde. Ailemden sonra birçok şeyi gördüm, anladığım, öğrendiğim yer olabilir. Sevgi ve saygıya dayalı bir hayat sürmek... İyi olmaktan ve etrafına zarar vermeyen bir birey olmaktan hiç vazgeçmemek... Öğrenmesi en zor ama bu hayatı yaşanır kılan tek şey iyi kalmak.

        Videoda Perran Kutman, tahtaya önce '1' rakamı, yanına da sıfırlar eklemeye başlar ve öğrencilere "Hayatta başarılı olmak için çalışmak lazımdır, bunu asla unutmayın. Şimdi notlarınızı size söyleyeceğim, beni dikkatlice dinleyin. Bu 1, sizin karakteriniz. Bu 10, benim size verdiğim not. Bu 100, sizin hayalinizdeki başarınız. Bu 1.000, geleceğiniz. Bu 10.000, kariyeriniz. Bu 1.000.000, servetiniz" der.

        Daha sonra tahtadaki '1' rakamını silen Kutman, "Şimdi karakteriniz olmayınca elinizde hiçbir şey kalmıyor değil mi? Karakteriniz yoksa, yanındaki sıfırların hiçbir değeri yoktur" ifadelerini kullanır.

        Öte yandan Gani Müjde'nin senaristi olduğu 'Hayat Bilgisi', unutulmayan gençlik dizilerinden. Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu ve Rutkay Aziz gibi usta oyuncuların da rol aldığı yapım, Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi isimlere şöhreti getirmişti.

        #Gökçe Bahadır
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
