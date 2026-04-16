Gökçe Bahadır: Öğrenmesi en zor ama hayatı yaşanır kılan tek şey iyi kalmak

Bir dönemin popüler gençlik dizisi 'Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Törpü Yeliz' karakteri ile yıldızı parlayan Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Dizide Perran Kutman'ın canlandırdığı 'Afet Hoca'nın öğrencilerine hayat dersi verdiği ikonik bir sahneyi paylaşan Bahadır, bu projenin kendisi için ne anlam ifade ettiğini ifade etti. Bahadır, paylaşımına eklediği notta 'Hayat Bilgisi' setinin kendisi için bir okul olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: Hayatta bir sürü ders öğrendim bu işimde. Ailemden sonra birçok şeyi gördüm, anladığım, öğrendiğim yer olabilir. Sevgi ve saygıya dayalı bir hayat sürmek... İyi olmaktan ve etrafına zarar vermeyen bir birey olmaktan hiç vazgeçmemek... Öğrenmesi en zor ama bu hayatı yaşanır kılan tek şey iyi kalmak.

Videoda Perran Kutman, tahtaya önce '1' rakamı, yanına da sıfırlar eklemeye başlar ve öğrencilere "Hayatta başarılı olmak için çalışmak lazımdır, bunu asla unutmayın. Şimdi notlarınızı size söyleyeceğim, beni dikkatlice dinleyin. Bu 1, sizin karakteriniz. Bu 10, benim size verdiğim not. Bu 100, sizin hayalinizdeki başarınız. Bu 1.000, geleceğiniz. Bu 10.000, kariyeriniz. Bu 1.000.000, servetiniz" der.

Daha sonra tahtadaki '1' rakamını silen Kutman, "Şimdi karakteriniz olmayınca elinizde hiçbir şey kalmıyor değil mi? Karakteriniz yoksa, yanındaki sıfırların hiçbir değeri yoktur" ifadelerini kullanır.

Öte yandan Gani Müjde'nin senaristi olduğu 'Hayat Bilgisi', unutulmayan gençlik dizilerinden. Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu ve Rutkay Aziz gibi usta oyuncuların da rol aldığı yapım, Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi isimlere şöhreti getirmişti.