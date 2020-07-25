Çanakkale'ye bağlı Gökçeada'da gece yarısı meydana gelen deprem korkuttu. Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.2 olarak ölçüldü. İşte Gökçeadadaki deprem ile ilgili detaylar...

GÖKÇEADA'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.41'de Ege Denizi'nin Gökçeada açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 43,58 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER 24 TEMMUZ 2020 (AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ)

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: