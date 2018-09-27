Selin Ciğerci'nin sevgilisi Gökhan Çıra son zamanda yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gündeme gelmişti. Bunun üzerine Diyarbekirspor'da forma giyen Gökhan Çıra'nın biyografisi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Gökhan Çıra kimdir?

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’da forma giyen Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde doğdu. Daha çok özel hayatıyla gündeme gelen Gökhan Çıra, cinsiyet değiştirip kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile sevgili.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada 'Bebek Okan' adıyla ünlenmişti. 3 yıl önce geçirdiği ameliyat ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi. Verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ve babasının ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi olduğunu belirten Selin Ciğerci, DJ’lik yaparak hayatını sürdürmektedir.

Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı. Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen sosyal medya fenomeni, bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu ifade etmişti. Şu sıralar Diyarbekirsporlu Gökhan Çıra ile birlikte...

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