Instagram fenomeni Selin Ciğerci'nin sevgilisi Gökhan Çıra'nın hayatı merak edildi. Gökhan Çıra'nın biyografisi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.
Gökhan Çıra kimdir?
Gökhan Çıra 16 Şubat 1996 tarihinde doğdu. 23 yaşındadır. Tuzlaspor takımında oynamaktadır. Gökhan Çıra'nın mevkisi Forvet - Sol Kanattır.
Gökhan Çıra, cinsiyet değiştirip kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile evlenecek.
GÖKHAN ÇIRA KARİYERİ
22 Tem 2019 Tuzlaspor
14 Oca 2019 Diyarbekir Spor
25 Tem 2017 Beylerbeyi
23 Ağu 2016 Galatasaray U21
1 Tem 2015 Galatasaray U19
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