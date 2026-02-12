Gökhan Özen'in kızlarıyla gezme keyfi
Gökhan Özen, Selen Sevigen ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarıyla Nişantaşı'nda görüntülendi
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; şarkıcı Gökhan Özen, 2016'da boşandığı oyuncu Selen Sevigen ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarıyla birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi.
Kızlarıyla AVM'de alış veriş yapan Gökhan Özen'in bir hayli keyifli olduğu görüldü.
Kızlarıyla birlikte arka kapıdan aracına binen Gökhan Özen, bu tavrıyla şaşırttı. Sürekli yüzünü gizlemeye çalışan şarkıcının, yüzündeki şişlikler dikkat çekti.