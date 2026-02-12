Canlı
        Haberler Magazin Gökhan Özen'in kızlarıyla gezme keyfi

        Gökhan Özen'in kızlarıyla gezme keyfi

        Gökhan Özen, Selen Sevigen ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarıyla Nişantaşı'nda görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 09:45 Güncelleme: 12.02.2026 - 09:45
        Kızlarıyla gezme keyfi
        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; şarkıcı Gökhan Özen, 2016'da boşandığı oyuncu Selen Sevigen ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarıyla birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi.

        Kızlarıyla AVM'de alış veriş yapan Gökhan Özen'in bir hayli keyifli olduğu görüldü.

        Kızlarıyla birlikte arka kapıdan aracına binen Gökhan Özen, bu tavrıyla şaşırttı. Sürekli yüzünü gizlemeye çalışan şarkıcının, yüzündeki şişlikler dikkat çekti.

        #Gökhan Özen
