Gökhan Özen'in kızlarıyla gezme keyfi

Arkadaşları ile gittiği restoranda öldürüldü; annesi, suçluların cezalandırılmasını istedi

ADANA'da fabrika işçisi Halil İbrahim Meşe (18), iş çıkışı gittiği restoranda iddiaya göre arkadaşının oynadığı silahın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Tabanca ile oynadığını itiraf eden arkadaşı Selahattin Ç. (19) tutuklanırken, Meşe'nin annesi Gülfüz Bilgiç (41), olay yerinde oğlu ile birlikte oturan herkesin şüpheli olduğunu söyledi. Anne Bilgiç, "Suçluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.