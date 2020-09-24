Gökhan Töre tam 699 gün sonra yeniden Beşiktaş formasıyla sahaya çıktı. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Portekiz temsilcisi Rio Ave ile karşı karşıya gelen Beşiktaş’ta, siyah-beyazlı ekibe geri dönen Gökhan Töre mücadelenin 84. dakikasında Tyler Boyd’un yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaş forması altında son maçına 29 Ekim 2018 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde çıkan Töre, daha sonra kadro dışı kalmış ve ardından da Beşiktaş ile yollarını ayırmıştı. Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor’da oynayan Gökhan Töre, Rio Ave karşısında oyuna dahil olarak tam 699 gün sonra yeniden Beşiktaş forması giydi.