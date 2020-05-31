Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'a sezon sonunda geri döneceği konuşulan Gökhan Töre'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıl opsiyon hakkını kullandığını TFF'ye bildirdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Malatyaspor'dan öğrencisi Töre'nin transferini istediği iddia edilmişti. Konu ile ilgili açıklama yapan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ise, ''Gökhan Töre için Beşiktaş’tan bize resmi bir teklif gelmedi. Gelirse bunu sezon sonu değerlendiririz. Gökhan’ın da tek düşüncesi şu anda Yeni Malatyaspor.'' ifadelerini kullanmıştı.

2019-2020 sezonunun yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılan ve Yeni Malatyaspor'a transfer olan Gökhan, Sarı Kırmızılı ekipte çıktığı 21 maçta, 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.