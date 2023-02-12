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Haberler Magazin Gökhan Töre ve eşi Buket Töre'den koruyucu aile başvurusu: O güzel yavruyu yuvamıza bekliyoruz - Magazin haberleri
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Gökhan Töre’nin eşi Buket Töre: O güzel yavruyu yuvamıza bekliyoruz

Adana Demirsporlu futbolcu Gökhan Töre'nin eşi Buket Töre, depremzede bir çocuğa koruyucu aile olabilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını açıkladı

Gökhan Töre ve eşi Buket Töre'den koruyucu aile başvurusu: O güzel yavruyu yuvamıza bekliyoruz - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından öksüz ve yetim kalan çocukları evlat edinmek ya da aileleri zor durumda kalanların çocuklarına koruyucu aile olmak için çok sayıda başvuru geliyor.

Adel adında bir kızı olan futbolcu Gökhan Töre de eşi Buket Töre ile koruyucu aile olabilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuru yaptı.

"BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ"

Buket Töre açıklamasında, "Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası 95 binden fazla aile, son 2 günde depremzede çocuklara koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuruda bulunulmuş. Biz nasıl güzel bir ülkeyiz… Eşim Gökhan Töre ile birlikte başvurumuzu yaptık. Biz birlikte güçlüyüz. O güzel yavruyu yuvamıza dört gözle bekliyoruz" dedi.

Evlat edinmek ya da koruyucu aile olmak isteyenler için gereken şartlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Bu taleplerin E-devlet ve İl müdürlükleri üzerinden yapılabileceğini belirten bakanlık aynı zamanda depremden etkilenen ancak aile ya da yakınlarına ulaşılamayan çocukların durumuyla da ilgileniyor.

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