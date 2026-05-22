”Gökhan Zeybek’in ABD'deki kızına 500 bin dolar gönderildi"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "örgütlü suçlar ve rüşvet" soruşturması kapsamında sorgulanan İBB ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi İlker Uluer, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel’e oy devşirmek için delegelere 130 bin dolar nakit para dağıtıldığını, belediye ihaleleri ve iş sözleri verildiğini, ayrıca üst düzey parti yöneticilerinin çocuklarının ABD'deki okul masraflarının belediye kaynaklarıyla karşılandığını söyledi.

Evindeki aramada 95 bin döviz ele geçirilen Uluer; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve üst düzey CHP'li isimler hakkında iddialar ortaya attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/236201 sayılı soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İlker Uluer’in ifadesi ortaya çıktı.

ULUER MALVARLIĞINI AÇIKLADI

EYT emeklisi olduğunu ve şu an resmi bir işi bulunmadığını beyan eden Meclis Üyesi İlker Uluer'in evinde yapılan adli aramada 90.000 Amerikan Doları ve 5.000 Euro nakit para ele geçirildi. Paranın aile birikimi olduğunu iddia eden Uluer'in, emekli maaşı dışında bir geliri olmamasına rağmen yakın dönemde Ayvalık’ta bir ev ve Bergama’da arsa satın aldığını, lüks harcamalarının bir kısmını ise "elden nakit" olarak ödediğini söyledi.

"ESNAFTAN PARA TOPLUYORLAR"

Beşiktaş'ta esnaftan ve büyük markalardan maddi menfaat talep edildiğini söyleyen Uluer, "Beşiktaş ilçesinde insanlar belediyeye müracaat ettiklerinde kendilerinden maddi menfaat talebinde bulunulduğunu bana anlatırlardı. Akmerkez Vakko ve Etiler Kahve Dünyası’ndan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın para aldığını duydum. Yanındaki belediye çalışanlarının 'çantacılık' yaptığına dair söylentiler vardı" dedi.

İmar konularındaki tüm müteahhit görüşmelerinin ise belirli isimler üzerinden yürütüldüğünü söyledi.

"GÖKHAN ZEYBEK’İN KIZINA 500 BİN DOLAR"

Uluer, "Gökhan Zeybek’in Amerika’da okuyan kızının masraflarının Rıza Akpolat tarafından karşılandığını duydum. Kızına yaklaşık 500.000 Dolar’a yakın para gönderdiklerini bana söylediler" dedi. Ayrıca Akpolat’ın, bir güzellik uzmanının Levent’teki lüks kliniğinin inşaat masraflarını da karşıladığını ifade etti.

"CHP GENEL MERKEZİ'NE DÜZENLİ PARA GİDİYORDU"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın CHP Genel Merkezi ile ilişkilerine de değinen Uluer, "Rıza Akpolat’ın genel merkeze 'destek' adı altında düzenli olarak para gönderdiğini duydum ancak bu paranın kaynağını bilmiyorum" dedi.

ÖZEL’İN SEÇİLDİĞİ KURULTAYDA 130 BİN DOLAR DAĞITILDI

Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği CHP 38. Olağan Kurultayı’nın Beşiktaş Belediyesi tarafından finanse edildiğini dile getiren Uluer, Ankara’daki lüks Marriott Otel’de konaklayan bazı partililerin masraflarının belediye başkanı tarafından ödendiğini söyledi.

Kurultaydaki oy pazarlıkları iddiası hakkında konuşan Uluer şunları söyledi:

"Erzurum İl Başkanı Safi Karayalçın’a kurultayda Özgür Özel’e oy vermesi için Beşiktaş Belediyesi’nden ihaleler verilmiş. Ayrıca bu kişinin Erzurum delegelerini (10 delege) ikna etmesi için kendisine 130.000 USD nakit para verildiğini duydum. Yine Ümraniye delegesi Hayati Kaya, Özgür Özel’e oy vermesi karşılığında Beşiktaş Belediyesi’nde işe alındı. Çekmeköy İlçe Başkanı Melda Tanışman Tutan’ın erkek kardeşi de aynı şekilde belediyede işe yerleştirildi."

ADLİ KONTROL TALEBİ

Sorgu sonunda şüpheli müdafi Av. Yağmur Yüksel, müvekkilinin sabit ikametgah sahibi olduğunu belirterek serbest bırakılmasını veya adli kontrol uygulanmasını talep etti.