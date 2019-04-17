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Göksel Gümüşdağ: Bunun altında kalmayız!

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Galatasaraylı yönetici için savcılığa başvuruda bulunduk. TFF'ye de başvurumuzu yaptık. Biz bunun altında kalmayız. Elinde belgeler varsa paylaş, yoksa Başakşehir Futbol Kulübü'nden özür dile!" dedi

Göksel Gümüşdağ

Başakşehir Kulübü, Merkez Hakem Kurulu ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Göksel  çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Gümüşdağ şunları söyledi:

"MHK ile toplantımızı gerçekleştirdik. Özellikle geçen hafta 2 derbi oynandı. Bu iki derbiden sonra şu anki fikstürde baya bir değişiklik oldu. Beşiktaş da ciddi anlamda Şampiyonlar Ligi iddiası yakaladı. Artık bir rakip değil, iki rakiple yarışa devam ediyoruz. Bugün baktığınızda Başakşehir hala 5 puan önde ve ligin son 6 haftasında şampiyonluğun en büyük adayı.

Dün Galatasaraylı yönetici için savcılığa başvuruda bulunduk. TFF'ye de başvurumuzu yaptık. Bir yöneticinin kameralar karşısında, yüz binlerin karşısında açık beyanı var. Görüntüler, belgeler elimizde, şampiyon belli ifadeleri var. Kimsenin ulaşamadığı belgeler ve ses kayıtlarına Galatasaraylı yönetici nasıl ulaşmıştır? Şiddet, tehdit, ifadelerin içinde her şey var.
Başakşehir 4 yıldır ilk 4'te, Avrupa'nın en az gol yiyen takımı. Biz bunun altında kalmayız. Başakşehir Futbol Kulübünün emeğini yıpratmak kimsenin haddine değil. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu olayı acilen soruşturmasını talep ettik. Hepimizin arzusu adil bir yönetim. Eski sözler belgesiz, bilgisiz olmaz.

Elinde belgeler varsa paylaş, yoksa Başakşehir Futbol Kulübü'nden özür dile! Bizim de bilmediğimiz bir şey varsa açıklansın. 4 yıldır şampiyon belli ise, geçen sezon niye Galatasaray'dı? Biz bunu yapabiliyorsak, 4 yıldır neden yapmadık?

VAR kayıtları, IFAB'a göre kulüplerle paylaşılamaz. TFF'ye bunu paylaştınız mı diye sorduk, paylaşmadık dediler. Hukuk dışı elde ediliyorsa, bunlar nasıl elde etti? Bu kadar yıldır şampiyonluk yarışı yapıyoruz, hiçbir kulübü böyle itham etmedik.

Hakem hataları bize de yapılıyor. 7,5 dakikalık bir video yapmışlar, normalde 1 dakikayı geçemezler. Biz de video yapsak, 9 dakikayı bulur. Yine aynı rakiple oynadığımız maçta Ali Palayıbık'tı hakem, Elia golü attı ve verilmedi. Biz sadece 'Elia içeride ağlıyor, Allah'a havale ediyoruz' dedik."

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