Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından konuşan Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ligin zirvesini ilgilendiren bir maç olduğunu ifade ederek, “Genel anlamda baktığımızda sahaya iyi yansıyan bir mücadele vardı. İki takım da mücadele etmeye çalıştı. Bütün güzelliği bir kenara koyalım. Özellikle orta hakeminde genel anlamda iyi yönettiği ama yan hakem Serkan Çimen’in rezalet bir kararıyla nizami bir gol verilmedi. Serkan Çimen onu niye kaldırdı, o da bilmiyor. Ligin özellikle zirvesi bu denli sıkışıkken bu maçlar çok önemli. Geçen sene Adana’da nizami bir gol iptal edildi. Bugün böyle bir karara şaşkınım. Serkan Çimen’i Allah’a havale ediyorum. Üzülüyoruz, çünkü nizami bir gol var. Soyunma odasına girdim Elia ağlıyor. Hak ettiği bir gol verilmedi iptal edildi. Medyada her yere bakın, herkes bu konuda mutabık. Özellikle takipçisi olacağız. Federasyonu şu anlamda göreve çağırıyorum. Geçen haftada video hakemle ilgili kesilmeler oldu, bu maçta da 3 dakika kesildi. Hakemlerinde şapkayı önüne indirmesi lazım. 3 dakika VAR kesildiğinde nasıl kararlar verildiğini hepimiz gördük. Kimsenin hakkı yenmesin. Fenerbahçe’nin misafirperverliğine teşekkür ediyorum. Serkan Çimen’in bu golü iptal etmesini kınıyoruz. Bu rezalet kararı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. İnşallah bu son olur. Soyunma odasındaki hali görseniz hepiniz üzülürsünüz. Bize yakışan şey sadece yaptığı hatayı sizlerle paylaşabilmek” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ