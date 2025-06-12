Göksel tekne tatilinde
Göksel, yaz sezonunu tekne tatiliyle açtı. Şarkıcı, denizin ve güneşin tadını çıkarırken, kitap okumayı da ihmal etmedi
Giriş: 12.06.2025 - 21:19 Güncelleme: 12.06.2025 - 21:19
Göksel, yaz sezonunu açtı. Göksel, denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardığı bir tekne tatiline çıktı.
Tekne tatilinde bol bol dinlenerek kendine zaman ayıran şarkıcı, güneşlenirken kitap okumayı da ihmal etmedi.
Göksel, tatil anlarını sosyal medya hesaplarından; "İlk yaz dumpı… Yapmazsam olmazdı" notuyla takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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