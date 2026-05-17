Gökyüzünde korkutan senaryo: Binlerce metre yükseklikte uçak camı patlarsa ne olur? Sadece 30 saniyeniz var!

CAM PATLARSA UÇAK DÜŞER Mİ?

Birçok yolcunun aklındaki en büyük soru: “Cam patlarsa uçak düşer mi?” Modern ticari uçaklar, bu riski en aza indirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Camlar genellikle üç katmandan oluşur: dış tabaka ana basıncı taşır, orta katman yedek görevini görür ve iç dekoratif katman yolcunun temasını engeller. İç cam kırıldığında bile dış cam çoğu zaman sağlam kalır ve yapısal bütünlüğü korur.

Yine de kokpit camı gibi kritik bölgelerde hasar, uçuş ekibinin görüşünü ve uçağın sistemlerini doğrudan etkileyebilir; bu nedenle acil iniş gerektirir.