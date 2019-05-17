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Golden State Warriors: 114 - Portland Trail Blazers: 111 | MAÇ SONUCU

AA

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Portland Trail Blazers'ı 114-111 yenen Golden State Warriors, seride 2-0 öne geçti

NBA

Son 2 yılın NBA şampiyonu Golden State Warriors, Batı Konferansı final serisi ikinci maçında Portland Trail Blazers'ı ağırladı.

Sahaya, konferans yarı finalinde sakatlanan Kevin Durant'ten yoksun çıkan Warriors, Stephen Curry ve Klay Thompson'ın skorer oyunuyla mücadeleyi 114-111 kazandı.

Curry, 37 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, Thompson ise 24 sayı üretti. Draymond Green de 16 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle "double double" yaptı.

Trail Blazers'ta Damian Lillard 23 sayı, 10 asist, C.J. McCollum 22, Seth Curry 16 sayı kaydetti.

Serinin üçüncü karşılaşması Trail Blazers'ın sahasında oynanacak.

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