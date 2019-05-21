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Golden State Warriors NBA finalinde

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NBA Batı Konferansı finalinde Portland Trail Blazers'ı 119-117 yenen Golden State Warriors, seriyi 4-0 kazanarak finale yükseldi

Golden State Warriors

Portland Trail Blazers, 3-0 geride olduğu Batı Konferansı final serisinin 4. maçında, Golden State Warriors'ı ağırladı.

Son 4 yılda 3 şampiyonluğu bulunan Warriors, 111-111'lik skorla uzatmaya giden mücadeleyi 119-117 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Warriors, 1957'den 1966'ya kadar art arda 10 final oynayan Boston Celtics'ten sonra peş peşe 5. kez finale çıkan ikinci takım oldu.

Warriors'ta Stephen Curry 37 sayı, 13 ribaunt, 11 asist, Draymond Green de 18 sayı, 14 ribaunt, 11 asistle "triple double" yaptı. Curry ile Green, aynı play-off maçında "triple double"a imza atan ilk takım arkadaşları olarak kayıtlara geçti.

Trail Blazers'ta Meyers Leonard'ın 30 sayı, 12 ribaunt, Damian Lillard'ın 28 sayı, 12 asist ve C.J. McCollum 26 sayı, 7 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

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