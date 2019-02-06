Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanları, dünyada nadir görülen göller ile denizi birleştiren manzarası ve temiz havasıyla ziyaretçilerini etkiliyor.

AA'nın haberine göre Avrupa'nın en eski çiftçi yerleşiminin de olduğu Demirköy ilçesine 15, Kırklareli'ne 100, Edirne'ye 165, İstanbul'a 250 kilometre uzaklıktaki longoz ormanları, her mevsim eşsiz bir doğa harikası olarak nitelendiriliyor.

İçerisinde 4 göl yer alan, 544 tür bitki, 46 tür canlı, 25 tür sürüngen, 50 tür memeli, 30 tür tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı, 219 tür kuş barındıran longoz ormanlarında nadir kuş türlerden ak kuyruklu kartal da yaşıyor.

Longozlar, doğal güzelliklerinin yanı sıra ziyaretçilerine kış aylarında Erikli ve Mert Gölleri ile denizin birleşmesini gözleme şansı da sunuyor.

"NADİR GÖRÜLEN BİR OLAY"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaptığı açıklamada, longoz ormanlarının her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Şırıl şırıl akan göllerin denizle birleştiğine tanıklık edildiğini belirten Bilgin, bu doğa olayına da dünyada ender rastlanılabileceğini ifade etti.

Yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet eden Bilgin, "Yağışın bol olduğu şu günlerde dünyada nadir görülen göller ile denizin birleşmesine tanıklık etmekteyiz. Bu manzara herkes tarafından görülmeye değer. Biz longoz ormanlarını ne kadar anlatsak boş. Bu güzellikleri görüp yaşamak gerekiyor" dedi.

Mert ve Erikli göllerinin şu an denizle birleştiğini anlatan Bilgin, kış aylarında bir yanına kar yağan ormanların bir yanında da çiçekler açmaya başladığını aktardı.

Son yıllarda longoz ormanlarının yabancı turistlerin gözdesi haline gelmeye başladığını dile getiren Bilgin, şöyle konuştu:

"2 bin 511 dönüm büyüklüğündeki, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük İğneada Longoz Ormanları, dünyadaki sayılı gezilebilecek yerler arasında. Her mevsimde ayrı bir güzelliğe bürünen ormanlarımızda, 544 tür bitki, 46 tür canlı, 25 tür sürüngen, 50 tür memeli, 30 tür tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı, 219 tür kuş barınmakta. Bu güzellikleri görmek için dünyanın dört bir yanında turist gelmekte. Bu yılda turist sayımızın artacağını ön görüyoruz."