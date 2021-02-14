Gönül Dağı 16. son bölümünde; Taner ve Dilek yeniden kavuşmuştur. Ancak bu kavuşma Süleyman’ın tehdidiyle yara alır. Süleyman, Taner ve amcaoğullarının aldığı yatırımı iptal ettirir. Bu haberle yıkılan Taner, çare ararken bütün olan biteni Gülsüm öğretmen öğrenir. Bu durum Gülsüm’ü çok kızdırır. Gönül Dağı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı 16. son bölüm...

GÖNÜL DAĞI 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

GÖNÜL DAĞI 16. SON BÖLÜM ÖZETİ

Süleyman’ın karşısına dikilir ve büyük bir hesaplaşma yaşanır… Bu hesaplaşma Taner ve Dilek’i nasıl etkileyecektir?



Öte tarafta Dilek, çobanın kendisine verdiği sırrı Taner’e açıklayacaktır. Bu sır, Taner ve Dilek’i nasıl etkileyecektir?



Zahide, çocuklarını Fikret’e yemeğe gönderir. Ancak çocuklar burada Fikret’in bambaşka bir yüzüyle karşılaşır. Bu durum Zahide’yi bir karar vermeye iter. Zahide, Sefer’i tercih edecek midir?