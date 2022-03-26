GÖNÜL DAĞI RIFAT KİMDİR?

Dizide 'Kellerin Rıfat' lakabıyla tanınan Çaycı Rıfat, Gedelli Kahvesi'nin sahibidir. Amcaoğullarıyla birlikte büyümüş olan Rıfat, Taner'i kendisine rakip olarak görür. Annesiyle yaşayan Rıfat, son bölümlerde âma olan Meryem'e aşık olmuştur. Annesi bu aşka karşı çıkmaktadır.