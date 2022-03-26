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Gönül Dağı Rıfat ölüyor mu? Gönül Dağı Rıfat (Hüseyin Sevimli) diziden ayrılıyor mu?

Gönül Dağı Rıfat son bölümde nişanlısı Meryem tarafından terk edilince ortadan kaybolmuştu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde 'Kellerin Rıfat' lakabıyla tanınan çaycı Rıfat'ın ölüp ölmediği araştırılıyor. İşte Gönül Dağı Rıfat'ın akıbeti hakkında...

  • 01
    Gönül Dağı Rıfat ölüyor mu, öldü mü? Gönül Dağı Rıfat (Hüseyin Sevimli) diziden ayrılıyor mu?

    Nişanlısı Meryem'in gözlerinin açılmasının ardından Meryem tarafından terk edilen ve bu acıya dayanamayan Rıfat ortadan kayboluyor. Rıfat karakterini canlandıran Hüseyin Sevimli'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı Rıfat'ın akıbeti hakkında...
  • 02
    Gönül Dağı Rıfat ölüyor mu, öldü mü? Gönül Dağı Rıfat (Hüseyin Sevimli) diziden ayrılıyor mu?

    GÖNÜL DAĞI RIFAT (HÜSEYİN SEVİMLİ) DİZİDEN AYRILDI MI?

    TRT 1 kanalında ekranlara gelen Gönül Dağı dizisinde Rıfat karakteri bir anda ortadan kayboldu. Kaybolmasıyla öldüğü düşünülen Rıfat karaterinin şuanda diziden ayrıldığına dair bir açıklama yapılmadı. Gönül Dağı dizisi Rıfat'ın akıbeti yeni bölümün ardından belli olacak.
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    Gönül Dağı Rıfat ölüyor mu, öldü mü? Gönül Dağı Rıfat (Hüseyin Sevimli) diziden ayrılıyor mu?

    GÖNÜL DAĞI RIFAT KİMDİR?

    Dizide 'Kellerin Rıfat' lakabıyla tanınan Çaycı Rıfat, Gedelli Kahvesi'nin sahibidir. Amcaoğullarıyla birlikte büyümüş olan Rıfat, Taner'i kendisine rakip olarak görür. Annesiyle yaşayan Rıfat, son bölümlerde âma olan Meryem'e aşık olmuştur. Annesi bu aşka karşı çıkmaktadır. 
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    Gönül Dağı Rıfat ölüyor mu, öldü mü? Gönül Dağı Rıfat (Hüseyin Sevimli) diziden ayrılıyor mu?

     

    HÜSEYİN SEVİMLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hüseyin Sevimli, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olmuştur. Çok sayıda tiyatro oyununun yanı sıra Melekler ve Kumarbazlar, Adalet, Game Over, Gelecek, Ferah Feza gibi kısa ve uzun metrajlı filmlerde yer almıştır.

    Oyuncu, BluTV'de yayınlanan Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nde Suat karakterini oynadı. Şimdilerde ise TRT1'de ekrana gelen Gönül Dağı dizisinde Çaycı Rıfat'ı canlandırıyor.

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