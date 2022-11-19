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Gönül Dağı son bölüm yayınlandı! TRT 1 Gönül Dağı 77. bölüm izle!

TRT 1 ekranlarında her cumartesi günü 20.00'da seyirci ile buluşan Gönül Dağı dizisi yeni bölümü ile eğlenceli ve heyecanlı anlara sahne oldu. İşte Gönül Dağı 77. bölüm izleme ekranı...

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  • Gönül Dağı son bölüm yayınlandı! TRT 1 Gönül Dağı 77. bölüm full kesintisiz izle!

    Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya ve Ferdi Sancar gibi ünlü isimlerin yer aldığı genç kadrosu ile dikkat çeken Gönül Dağı 77. bölümü ile ekranlara geldi. İşte Gönül Dağı son bölümde yaşananlar...
  • Gönül Dağı son bölüm yayınlandı! TRT 1 Gönül Dağı 77. bölüm full kesintisiz izle!

    GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

    Gönül Dağı 77. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Gönül Dağı son bölüm izlemek için TRT 1'in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Gönül Dağı son bölüm yayınlandı! TRT 1 Gönül Dağı 77. bölüm full kesintisiz izle!

    GÖNÜL DAĞI 77. BÖLÜM ÖZETİ

    Elif, annesinin kasabaya dönüşüyle birlikte ikilem içinde kalır. Geçmişin acı travmalarını derinden hisseden Elif, annesinin hikayesini öğrendiğinde onu affedebilecek midir? Amcaoğullarıyla en iyi nişan organizasyonunu yapma konusunda iddialaşan Cemile, Asuman ve Zahide kolları sıvamıştır. 
  • Gönül Dağı son bölüm yayınlandı! TRT 1 Gönül Dağı 77. bölüm full kesintisiz izle!

    Asuman müzik okulunda Mahmut Tuncer’le karşılaşınca onu nişanda sahneye çıkmaya ikna eder. Mahmut Tuncer’in Gedelli’ye gelişiyle birlikte başta amcaoğulları olmak üzere herkeste hem şaşkınlık hem de sevinç oluşur. Büyük iş başardıklarını düşünen Cemile ve Asuman, nişan günü Mahmut Tuncer’in kaçırılmasıyla zor duruma düşer ve soluğu amcaoğullarının yanında alır. Nişan saatine kadar Mahmut Tuncer’i bulabilecekler midir?

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