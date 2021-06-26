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Lastik üreticisi Goodyear, 22 Şubat'ta açıklanan birleşme anlaşmasını sonuçlandırarak rakibi Cooper'ı satın alma işlemini tamamladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, birbirini tamamlayan ürün portföyleri ve hizmetlere sahip iki lastik şirketinin birleşmesiyle küresel lastik sektöründe ABD merkezli daha güçlü bir şirketin ortaya çıkması hedefleniyor.

Goodyear Yönetim Kurulu Başkanı Richard J. Kramer, konu hakkında, "Goodyear ve Cooper'ı resmi olarak bir araya getirmekten ve ortak odak noktamız olan müşteri, inovasyon ve yüksek kaliteli ürün ve çözümlere yaklaşımımızı bir bütün olarak ortaya koymaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu birleşme, Goodyear'ın dünyada daha fazla tüketiciye hizmet sağlama kabiliyetini pekiştirirken, yeni mobilite ve filo çözümlerine daha fazla yatırımı desteklemek üzere şirketin büyümesini sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bu birleşmenin, Goodyear'ın ABD'deki, Kuzey Amerika'daki diğer pazarlardaki ve Çin'deki pazar payını artıracağı da verilen bilgiler arasında.

Birleşmenin kapanışı takip eden ilk yılın tamamında hisse başına gelirleri artırması, Goodyear'ın bilanço pozisyonunu orta düzeyde iyileştirmesi ve şirketin kaldıraç oranını azaltma kabiliyetini artırması bekleniyor.