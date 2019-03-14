ABD merkezli lastik üreticisi Goodyear’ın toplam satış hasılatı 2018 yılında, 2017 yılına oranla yüzde 34 artarak 2 milyar 462 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin net dönem karı ise 126 milyon TL olarak gerçekleşti.
2018 yılında 117 bin 704 ton karşılığı 6 milyon 772 bin adet dış lastik üretilirken, bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre üretim adet bazında yüzde 5 arttı.
'TÜRKİYE ÜRETİMİNİN YÜZDE 60'I İHRAÇ EDİLİYOR'
2018’deki sonuçlarla ilgili bir açıklama yapan Goodyear Lastikleri Türk A.Ş Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu, "Goodyear’da üretim ve satış anlamında başarılı bir yılı geride bıraktık, pazar paylarımızı artırdık. Bu yıl içerisinde dört mevsim lastiklerinde stratejik bir değişikliğe gittik. UltraGrip 8 lastiğini Temmuz ayından itibaren Adapazarı fabrikasında üretmeye başladık. 2018 yılında daralan Türkiye ticari lastikler yenileme pazarında ise Goodyear olarak pazar payı artışı kaydettik" dedi.
2019’a dair hedeflerini de paylaşan Sarıoğlu, "2019 yılında hem binek hem hafif ticari araç lastiklerinde yeni desenlerimizi geniş ebat seçenekleriyle pazara sunacağız. Bununla birlikte İzmit Fabrikası’nda gelişmekte olan ülkeler için özel bir ürün bandı devreye girecek ve Orta Doğu ve Afrika ülkeleri için lastik üreteceğiz. Goodyear’ın Adapazarı ve İzmit fabrikaları, mühendislik ve üretim özellikleriyle Goodyear’ın sayılı fabrikaları arasında yer alıyor ve Türkiye’deki iki fabrikamızda ürettiğimiz lastiklerin yaklaşık yüzde 60’ını dünyaya ihraç ediyoruz" diye konuştu.
FİLO YÖNETİM SİSTEMİ İLE BÜYÜDÜ
2018'de tüketici lastikleri yenileme kanalı satış adedini yüzde 7 artıran Goodyear, ticari lastikler yenileme pazarı özelinde ise satış adedini sabit tutarak pazar payı artışı kaydetti.
Söz konusu tabloda yeni filo kazanımlarının ve üçüncü havalimanı gibi büyük projelerin etkili olduğu bildirildi. Goodyear’ın 2018 filo kazanımlarında ise, şirketin filo lastik yönetim sistemini Türkiye pazarına sunmasının da katkısı olduğu aktarıldı. Edinilen bilgiye göre, Goodyear 2018’de orijinal ekipman satışlarını da yüzde 6 oranında artırdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.