ABD merkezli lastik üreticisi Goodyear’ın toplam satış hasılatı 2018 yılında, 2017 yılına oranla yüzde 34 artarak 2 milyar 462 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin net dönem karı ise 126 milyon TL olarak gerçekleşti.

2018 yılında 117 bin 704 ton karşılığı 6 milyon 772 bin adet dış lastik üretilirken, bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre üretim adet bazında yüzde 5 arttı.

'TÜRKİYE ÜRETİMİNİN YÜZDE 60'I İHRAÇ EDİLİYOR'

2018’deki sonuçlarla ilgili bir açıklama yapan Goodyear Lastikleri Türk A.Ş Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu, "Goodyear’da üretim ve satış anlamında başarılı bir yılı geride bıraktık, pazar paylarımızı artırdık. Bu yıl içerisinde dört mevsim lastiklerinde stratejik bir değişikliğe gittik. UltraGrip 8 lastiğini Temmuz ayından itibaren Adapazarı fabrikasında üretmeye başladık. 2018 yılında daralan Türkiye ticari lastikler yenileme pazarında ise Goodyear olarak pazar payı artışı kaydettik" dedi.

2019’a dair hedeflerini de paylaşan Sarıoğlu, "2019 yılında hem binek hem hafif ticari araç lastiklerinde yeni desenlerimizi geniş ebat seçenekleriyle pazara sunacağız. Bununla birlikte İzmit Fabrikası’nda gelişmekte olan ülkeler için özel bir ürün bandı devreye girecek ve Orta Doğu ve Afrika ülkeleri için lastik üreteceğiz. Goodyear’ın Adapazarı ve İzmit fabrikaları, mühendislik ve üretim özellikleriyle Goodyear’ın sayılı fabrikaları arasında yer alıyor ve Türkiye’deki iki fabrikamızda ürettiğimiz lastiklerin yaklaşık yüzde 60’ını dünyaya ihraç ediyoruz" diye konuştu.

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ İLE BÜYÜDÜ

2018'de tüketici lastikleri yenileme kanalı satış adedini yüzde 7 artıran Goodyear, ticari lastikler yenileme pazarı özelinde ise satış adedini sabit tutarak pazar payı artışı kaydetti.

Söz konusu tabloda yeni filo kazanımlarının ve üçüncü havalimanı gibi büyük projelerin etkili olduğu bildirildi. Goodyear’ın 2018 filo kazanımlarında ise, şirketin filo lastik yönetim sistemini Türkiye pazarına sunmasının da katkısı olduğu aktarıldı. Edinilen bilgiye göre, Goodyear 2018’de orijinal ekipman satışlarını da yüzde 6 oranında artırdı.