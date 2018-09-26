Arama motoru ile başladığı yolculukta bu yıl kuruluşunun 20. yılını kutlayan Google, yakın gelecekte sunacağı yeni arama özelliklerini duyurdu. Şirketin San Francisco’daki merkezinde düzenlediği Future of Search (Aramanın Geleceği) etkinliğinde, Google arama motoruna eklenecek ve internet kullanıcılarının hayatını değiştirecek 6 temel yeniliği tanıttı. İşte Google’ın yakın zamanda sunacağı yeni arama özellikleri:
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1- Google Keşfet (Discover):
Google’ın açıklamasına göre her kullanıcı, ortalama 8 aramasından birini ilerleyen zamanda tekrar gerçekleştiriyor. Bu alışkanlığı dikkate alan Google, kullanıcıların en çok merak ettikleri konuları, aramalarına gerek kalmadan “Discover” (Keşfet) adı verilen bölümünde sunacak. Bu bölüm, Google.com ana sayfasında yer alacak. Discover (Keşfet) bölümü, kullanıcıların ilgilendikleri konularla ilgili haberleri, son gelişmeleri, videoları ve benzeri içerikleri, arama yapmadan karşılarına getirecek.
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2- Geçmiş Aramalara Kolay Erişim:
Kullanıcılar, Google’da merak ettikleri bir konuyu aradıklarında karşınıza çıkan sonuçlardan bazılarını tıklıyor. Geçmiş aramalara daha kolay erişim sağlamak isteyen Google, bu alanda da önemli bir yeniliğe hazırlanıyor. Buna göre kullanıcı, Google aynı aramayı tekrar yaptığında, daha önce tıklamış olduğunuz bağlantılar sonuç listesinin en tepesinde yer alacak özel kart ile karşılarına çıkacak.
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3- Dinamik Öneriler:
İnternet kullanıcılarının neyi, ne zaman aradıkları konusunda oldukça ayrıntılı bir veri tabanına sahip olan Google, arama motorunda yaptığınız aramalarla ilgili olarak, sözkonusu arama teriminin uzantıları ile ilgili öneriler de getirecek. Bu önerilerde, kullanıcının daha önce yapmış olduğu aramalardaki veriler dinamik olarak kullanılıp, sonuçlar da buna göre kişiselleştirilecek.
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4- Koleksiyonlar:
Facebook ve Instagram gibi sosyal ağlardaki kullanıcıların yakından bildiği bir özellik olan “Koleksiyonlar”, Google’ın arama motoruna da gelecek. Kullanıcılar, “Koleksiyonlar” özelliği ile Google arama sonuçlarını kartlar şeklinde daha sonra okumak için kaydedebilecek.
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5- Hikayeler:
İnternette artık hikayesi (story) olmayan sosyal platform neredeyse kalmadı. Snapchat’inden, Facebook ve Instagram’ına kadar pek çok platforma yerleşen “Hikayeler” (Stories) özelliği yakın dönemde Google arama sayfasına da gelecek. Yapay zeka destekli çalışacak olan Google’ın Hikayeler özelliği, haberler, ünlüler, çok okunan makaleler ve çok tıklanan resimlerden, kullanıcının arama geçmişi profiline uygun, kişiselleştirilmiş seçkiler üretip, bunları arama sonuçlarında gösterecek.
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6- Yapay Zeka Destekli Yeni Görseller:
Google’ın görsel arama servisi Google Görseller’e şirketin yapay zeka destekli uygulaması Google Lens desteği gelecek. Bu teknoloj, kullanıcılara aradığı bir görüntünün içinde hangi cisim, insan, marka veya ürünün olduğunu gösterebilecek.
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