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3- Dinamik Öneriler:

İnternet kullanıcılarının neyi, ne zaman aradıkları konusunda oldukça ayrıntılı bir veri tabanına sahip olan Google, arama motorunda yaptığınız aramalarla ilgili olarak, sözkonusu arama teriminin uzantıları ile ilgili öneriler de getirecek. Bu önerilerde, kullanıcının daha önce yapmış olduğu aramalardaki veriler dinamik olarak kullanılıp, sonuçlar da buna göre kişiselleştirilecek.