Google arama trendlerine göre “ders çalışmak için yapay zeka” aramaları yüzde 180 arttı

Türkiye’de yeni eğitim yılı öncesinde Google arama trendleri, öğrencilerin ve ebeveynlerin okula dönüş hazırlıklarına dair çarpıcı veriler ortaya koydu. Hem yapay zeka ile ders çalışmaya yönelik aramalar hem de okul malzemeleri, arama trendlerinde rekor artışlar gösterdi.

YAPAY ZEKA İLE DERS ÇALIŞMA POPÜLERLEŞİYOR

Google verilerine göre, son 12 ayda “yapay zeka ile ders çalışmak” aramaları %170, “ders çalışmak için yapay zekâ” aramaları ise %180 artış gösterdi. “Yapay zeka ile öğrenme” sorguları da 2025 bahar-yaz döneminde %60 yükseldi. Öğrenciler, “ders çalışmak için en iyi yapay zekâ”, “ders çalışma planı için yapay zeka”, “not tutma yapay zekası” ve “ders çalışmak için sohbet robotu” gibi spesifik aramalarla yapay zekâyı ders planlamadan not almaya kadar farklı alanlarda kullanıyor. Ayrıca, “ders çalışmak için uygulamalar” aramaları %30 artarken, “ders çalışmak için siteler” de en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. Bu veriler, öğrencilerin ders çalışma yöntemlerini çeşitlendirmek için teknolojiye yöneldiğini gösteriyor.

OKUL MALZEMELERİ ARAMALARI ZİRVEDE

Okula dönüş döneminde kırtasiye alışverişi de hız kazandı. Ağustos ayında “okul malzemeleri” aramaları, bir önceki aya göre %920 artış gösterdi. En çok aranan ürünler arasında okul üniforması (%420), okul çantası (%380), kalem kutusu (%190) ve pastel boya (%100) öne çıktı. Fosforlu kalem, beslenme çantası, kalemtıraş, post-it, silgi, kurşun kalem ve ders kitabı da popüler aramalar arasında yer aldı.