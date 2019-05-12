Google'dan Anneler Günü Doodle'ı

Dünyanın her ülkesinde farklı tarihlere atfedilen Anneler Günü; yaygın olarak mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Bazı coğrafyalarda değişik tarihlerde kutlansa da Türkiye'nin aralarında bulunduğu pek çok ülkede Anneler Günü, her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor.

Yüz milyonlarca kullanıcıyla dünyanın en popüler arama motoru olan Google'de Anneler Günü'ne özel bir doodle hazırladı. Büyük beğeni kazanan 'doodle'ın ardından pek çok kişi Anneler Günü'nü araştırmaya başladı. İşte Anneler Günü'nün tarihçesi...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünyanın çoğu ülkesi ve Türkiye'de her yıl mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanan Anneler Günü, bu yıl 12 Mayıs Pazar 2019 tarihinde kutlanacak. Anneler Günü, bazı ülkelerde farklı tarihlerde kutlanıyor.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

ABD’li Anna Jarvis, çok sevdiği annesinin ölümü üzerine 1908’de tüm arkadaşlarını çağırarak bir anma günü düzenlendi. Bir çığ gibi yayılan kutlama 1914’te ABD Kongresi’nin onayıyla ülke çapında “Anneler Günü”ne dönüştü.

ABD’nin Philedelphia Eyaleti’nde 9 Mayıs 1966 günü Anna Jarvis’in annesi öldü. Annesini çok seven Anna Jarvis’in üzüntüsü aylarca sürdü. Hayatta kimsesi kalmayan Anna Jarvis yaşama küstü. Yemedi, içmedi bir ara ölmeyi bile düşündü. Jarvis’in bu durumunu yakından izleyen komşusu onunla arkadaş oldu.

Bir gün yaşlı komşusu söyleşi sırasında Jarvis’e “İnsanlar doğar, yaşar, ölür. Bu bir doğa kanunudur” dedi. Jarvis bu sözlerden çok etkilendi. Ancak bunu duymak Jarvis’in annesine olan sevgisini azaltmadı. Aradan geçen süre içinde ölüm sözcüğünün soğukluğu gitti, yerine anne sevgisinin sıcaklığı geldi.

Artık Jarvis annesini gözyaşları ile değil, severek anmaya başladı. Jarvis’in annesinin ölüm yıl dönümünde bütün arkadaşları eve geldi. O gün Jarvis arkadaşlarına, “Yılın bir gününü annelere ayıralım. O günü annelerimizle ilgili anılarla dolduralım. Böylece annelerimize olan sevgi borcumuzu ödeyelim” dedi.